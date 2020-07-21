Sığacık'ta orman yangınına karadan ve havadan müdahale sürüyor (2) YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, 2 HEKTARLIK ORMANLIK ALAN KÜLE DÖNDÜİzmir'in Seferihisar ilçesinde bulunan Sığacık Mahallesi'nin Akkum mevkisindeki ormanlık alanda, saat 14.30'da çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, 2 HEKTARLIK ORMANLIK ALAN KÜLE DÖNDÜ

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bulunan Sığacık Mahallesi'nin Akkum mevkisindeki ormanlık alanda, saat 14.30'da çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü. Yerleşim yerlerine yaklaşık 10 metre mesafedeki ormanlık alanda çıkan yangına ilk müdahaleyi, çevredeki evlerde yaşayanlar hortumlarla yaptı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen alevlerin, bir ara yolun karşısındaki evlerin bulunduğu bölüme atlaması paniğe neden oldu. Alevler, ormanlık alan içinde bulunan ve depo olarak kullanılan iki binaya zarar verdi. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan yaptığı müdahale ile alevler 1,5 saatte güçlükle söndürüldü. Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangında, ilk belirlemelere göre 2 hektarlık ormanlık alan küle döndü. Evlerinin çok yakınına gelen alevler nedeniyle korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar, yangının söndürülmüş olmasına rağmen bölgeden ayrılmayıp, tüten bir yer olursa hemen taşıdıkları sularla müdahale etmeye çalıştı.

HORTUM VE KOVALARLA MÜDAHALE ETTİLERYangın bölgesinde evi bulunan İrfan Kılıç, "Koku geldi ilk önce, dışarı çıktık. Pansiyonun yakınından yangın başladı. İlk müdahale edenlerden biriydik. Arkadaşlara soğutmak için su tutmalarını söyledim. Evden hortum çıkarttık, havuzun suyundan su pompaladık. Yangın yakına geldi. Çaresiz durumda kaldık. Sağ olsun uçak, helikopter, yangın söndürme araçları hemen gelip müdahale etti. En son evlerin olduğu tarafa alev atladı. Ağaçlarımız yandı. Biz kendimiz söndürdük. Çok korktuk, hiçbir yere zarar gelmedi. Sadece iki işçinin yaralandığını duyduk" dedi.Mahalle sakinlerinden Mahmut Erdoğan, "İnsanlardan kaynaklanan bir olaydır bu yangın. Cana bir şey olmadı. Buna da şükür. Rüzgar olmasaydı bu tehlike olmazdı. Yangını görünce tedbir aldık, ağaçları, yolları suladık. Kendi çapımızda bir şeyler yaptık" diye konuştu.'İLK DEFA BÖYLE BİR FELAKET OLDU'

Öğle saatlerinde siyah dumanları gördüklerini aktaran Gamze Doğan, "Ormanla iç içeyiz zaten. Ağaçların yanma sesini duyduk. Polisler geldi ve bizi evlerden çıkardı. İtfaiye çok iyi çalıştı, kontrol altına aldılar. Biz de anca çıktık ormana. Dumanlar tütüyor, söndürmeye çalışıyoruz. Sabaha kadar buradayız. Çocuklarımızı başka yerlere bıraktık. Komşularla birlikte ekibe yardım edeceğiz. Helikopter üstümüzden geçti, helikopterin suyuyla ıslandık. Ateşin ısısıyla ısındık. 1992'den beri burada oturuyoruz, bir kez daha buna benzer bir yangın olmuştu ama ilk defa böyle bir felaket oldu" dedi.

Melis KARAKUZULU, Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,

Kaynak: DHA