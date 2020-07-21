Sığacık'ta orman yangınına karadan ve havadan müdahale sürüyor İZMİR'in Seferihisar ilçesi Sığacık koyu mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

İZMİR'in Seferihisar ilçesi Sığacık koyu mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Sığacık koyu mevkisinde öğle saatlerinde ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince 1 helikopter, 6 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 1 dozer ile 35 orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA