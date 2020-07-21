SIĞACIK'TA ORMAN YANGINI
İZMİR'in Seferihisar ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
21.07.2020 14:29 | Son Güncelleme: 21.07.2020 15:19
İZMİR'in Seferihisar ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Sığacık koyu mevkiinde öğle saatlerinde ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 1 helikopter, 6 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 1 dozer 35 orman işçisi ile müdahale etti. Yangını kontrol altına çalışmaları sürüyor.
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
İZMİR
Kaynak: DHA