13.09.2019 22:44

Sığacık'ta meyve ağaçlarına tuzaklı koruma

İZMİR - İzmir Büyükşehir Belediyesi, narenciye üreticilerinin en önemli dertlerinden biri olan "Akdeniz meyve sineği" sorununa el attı. Kimyasal kullanmadan sinek sorununu çözerek narenciyenin verimini ve kalitesini artıran "feromon tuzakları", pilot bölge seçilen Seferihisar'ın Sığacak Mahallesindeki narenciye üreticilerine dağıtıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte sağlıklı gıda üretimini teşvik etmek, ürün kalitesini ve verimini artırmak amacıyla üreticiye destekleme çalışmalarını sürdürüyor. Karaburun ve Foça'daki zeytin üreticilerinin ağaçlarını 'zeytin sineği'nden korumak için "besi tuzağı şişesi" asarak zeytinin verimini ve kalitesini artıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, şimdi de narenciye üreticilerinin başına bela olan "Akdeniz meyve sineği" sorununu çözmek için kolları sıvadı. Narenciye üretiminin yoğun olduğu İzmir Seferihisar'ın Sığacık Mahallesi pilot bölge seçildi. Sığacık'taki binlerce ağacı, kimyasal madde kullanmadan bu zararlıya karşı korumak için 81 üreticiye 3 bin 732 adet "feromon tuzağı" dağıtıldı. Kimyasal ilaç kalıntılarından arınmış, temiz ve güvenilir gıda üretimini sağlamak ve üreticinin gelirini artırmak amacıyla çalıştıklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ertuğrul Tugay, her zaman üreticinin yanında olduklarını söyleyerek uygulamanın yaygınlaştırılacağını ifade etti.

Doğal yöntem

Doğru zamanda doğru uygulamanın yapılması için bilgi veren ve üreticiye destek olan İzmir Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden mandalina üreticileri Zehra Özinan ile Sabriye Evran, "Sinekten korunmak için mandalinalara ilaç veriyorduk. Bu doğal bir yöntem. Kaliteyi ve verimi artıracağını düşünüyorum. İzmir Büyükşehir Belediyemizin desteği ile sineklerden kurtulacağız" diye konuştu.

Sinekler meyveyi nasıl etkiliyor?

Turunçgil üreticilerinin karşılarına çıkan en büyük zorluklardan biri Akdeniz meyve sineği. Dişi Akdeniz meyve sinekleri meyvelerin kabukları altına yumurtalarını bırakıyor ve bu yumurtalar birkaç gün içinde açılıyor. Larva, daha sonra meyve içinde beslenmeye başlıyor ve en son larva gelişim dönemine ulaştığında meyveden dışarı çıkıyor. Larva geliştikçe, meyve çürümeye başlıyor ve sonunda ağaçtan düşüyor. Yumurtlama gerçekleştikten sonra meyvelerin pazar değeri düşüyor. Akdeniz meyve sineğinin meyve bahçelerinde yaptığı bu verim kaybına ek olarak, bu zararlı aynı zamanda ihracatçılar için de büyük bir tehdit oluşturuyor. Zarara uğramış ürünler gümrüklerden geri çevriliyor, dolayısıyla büyük bir parasal kayıp da yaşanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz meyve sineğine karşı kimyasal mücadelenin insan ve çevre üzerindeki olumsuz etkisini önlemek amacıyla bir biyoteknik yöntem olan feromon kullanılmasını öneriyor. Feromon tuzakları feromon emdirilmiş bir kapsül ile kapsüle gelen böceğin yakalanmasını sağlayan yapışkan bir tabladan oluşuyor. 120 gün etkisi olan tuzak hasada kadar ağaçlarda asılı kalıyor ve meyveleri koruyor.

Kaynak: İHA