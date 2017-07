Sığacık-Sisam seferleri turizm ve ticareti pekiştiriyor

Sığacık-Sisam arası basın gezisi



Seferihisar Belediyesi, Teos Marina, Karlovasi Belediyesi ve Karlovasili iş adamları işbirliğinde, İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Sığacık ile Yunanistan'ın Sisam Adası'ndaki Karlovasi limanları arasında devam eden feribot seferleri dahilinde basın gezisi düzenlendi. Gezide, Sisam Adası'nın doğal ve tarihi güzellikleri ile yöresel lezzetleri tanıtıldı, Seferihisar-Sisam Adası arasındaki dostluk pekişti. Feribot seferleriyle iki ülke arasındaki turizm ve ticaretin gelişmesi amaçlanıyor.

"Her şey çok güzel tertiplenmiş"

Sisam Adası'na düzenlenen feribot seferleri sayesinde ilk kez adayı ziyaret ettiğini söyleyen Bahriye Atlı isimli vatandaş, "Sisam Adası'nda kaç gün kalacağımıza daha sonra karar vereceğiz. Sisam Adası'na ilk kez gidiyoruz. Feribotta çok rahat yolculuk yaptık. Her şey çok güzel tertiplenmiş. Umarım güzel bir tatil olur" derken, torunu Cansu Çivici ise, "Tatilde bol bol denize gireceğim. İlk kez yurtdışına çıktığım için çok heyecanlıyım" dedi. Armağan Çivici isimli vatandaş ise, şunları söyledi: "Eşim, kızım ve kayınvalidem ile merakla Yunan adalarını görmeyi bekliyoruz. Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'e sevgilerimizi iletiyoruz. Onun sayesinde Seferihisar bambaşka bir yer oldu. Seferihisar beş yılda ikiye, üçe katlandı."

"Sizin toprağınız gibi"

Basın gezisi kapsamında Seferihisar'dan feribotla Sisam Adası'na gelen gazetecileri belediye binasında konuk eden Karlovasi Belediye Başkanı Tasos Kalatzis, "Seferihisar ile Sisam arasında başlayan feribot seferleri iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirecek. Eğer burada uzun zaman geçirirseniz buranın da sizin toprağınız gibi bir yer olduğunu düşüneceksiniz" dedi.

"Biz size sevgiyle yaklaşan bir toplumuz"

Daha önce bir çok kez ziyaret ettiği Türkiye'yi çok beğendiğini belirten Kalatzis, "Biz size sevgiyle yaklaşan bir toplumuz. Geçmişte çok fazla iletişimimiz olmadı ama bundan sonra hem sizin bölgenizde hem de bizim bölgemizde iletişime geçtik. Geçmişte deri fabrikaları önemli ekonomik kaynaklarımızdan biriydi. Türkiye'ye deri ihracatı yapıyorduk. Şuanda da adayı turizme kazandırıyoruz" diye konuştu.

"Beraber yaşamak zorundayız"

Otel işletmecisi Katerina Stavrau ise Türkçe yaptığı konuşmasında, "Her sabah pencereyi açtığımda Seferihisar'ı görmek istiyorum. Beraber bir deniz, hava ve bir kültür var. Bu yüzden biz beraber yaşamak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Karlovasi'nin köylerine ve plajlarına ziyaret

Gezinin ikinci gününde Karlovasi'nin köylerinde yöresel lezzetler sunuldu ve tarihi yerler gezildi. Ormos Marathokampos Marinası'ndan tekne ile hareket edilerek Votsalkia, Psili Ammos ve Limionas plajları ziyaret edildi. Sığacık ile Sisam Adası arasında Çarşamba, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri karşılıklı olarak yapılacak seferlerin Sığacık'tan saat 08.00'de, Sisam Adası'nda ise saat 18.00'de olduğu gidiş-dönüş biletlerinin 39 Avroya alınabileceği bildirildi.