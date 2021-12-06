Sığacık sahili yepyeni bir görünüme kavuştu

İZMİR (İHA) - İzmir Büyükşehir Belediyesinin Sığacık'ta yaptığı kıyı düzenleme çalışması tamamlandı. Yenilenen Sığacık Sahili'nde incelemelerde bulunan Başkan Tunç Soyer, " Seferihisar'ın gözbebeğini hak ettiği konfora ulaştırdık. Yine 5 bin 600 metrekarelik alanda yaptığımız park tamamlandığında Sığacık'a yepyeni bir yaşam alanı daha kazandırmış olacağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Sığacık Sahili'ni ve eski Sığacık yolu üzerinde yapımı süren park çalışmasını inceledi. Başkan Soyer'e İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak, İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Ozan Yılmaz, İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Çiğdem Aşıcı, İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ile bürokratlar eşlik etti. Yeni yürüyüş ve bisiklet yolları, peyzaj çalışmaları ile sahilin yepyeni bir görünüme kavuştuğunu söyleyen Başkan Soyer, 5 bin metrekarelik alanda yaptıkları park düzenlemesi ile Sığacık'a yeni bir yaşam alanı kazandıracaklarını söyledi.

Sahil baştan sona yenilendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 Ekim 2020 tarihinde yaşanan İzmir depreminden etkilenen Seferihisar Sahili'ni yeni baştan düzenledi. Tsunami felaketi nedeniyle bozulan sahilde, araç ve yürüyüş yolundaki beton zemin kaplama yerine granit taş döşendi. Teknelerin daha rahat bağlanması ve rüzgarlı havalarda denizin taşmasını önlemek için eskiyen su içi beton yenilendi ve kronman betonla zemin yükseltildi. Peyzaj ve dekoratif aydınlatmalarla birlikte modern görünüme kavuşan sahildeki çalışmalar 6,5 milyon liraya mal oldu. Ayrıca Kaleçi çevresinde Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nca yeşil alan düzenlemesi yapıldı. 23 adet zeytin ve leylandi ağacı, 2 binin üzerinde bitki dikildi.

Sığacık'a yeni yaşam alanı

Eski Sığacık yolu üzerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yapımı süren Gernisu Deresi yanındaki 5 bin metrekarelik park, içinde 1 adet basketbol sahası, 230 metre yürüyüş yolu, 330 metre yaya yolu, çocuk oyun alanı, kondisyon alanı, oturma grupları ve yeşil alanları ile bölgeye yaşam verecek. Dekoratif aydınlatma ve peyzaj çalışmaları ile birlikte park 2.5 milyon liraya mal olacak. Alt yapı imalatları ile birlikte 2,5 milyon liralık yatırım yapıldı. Park önümüzdeki aylarda hizmete girecek. - İZMİR