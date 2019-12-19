Sığacık Kale Surları için ilk adımlar atıldı

19.12.2019 12:50 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:55

İzmir'in Seferihisar ilçesinde gerçekleştirilen "Shelter" proje toplantısıyla, iklim değişikliği ve doğal afetlerden zarar gören Sığacık Kale Surları'nın yeniden ayağa kaldırılması hedeflenirken, projeye toplamda 6 milyon Euro harcanacak.



Avrupa Birliği (AB)'nin en büyük fonu olan Horizon2020 kapsamında Seferihisar Belediyesi işbirliği ile hayata geçirilen Shelter projesinin 2. Genel Kurul Toplantısı, Sığacık'ta gerçekleştirildi. İspanya, İtalya, Fransa, Belçika, Çekya, Hollanda, Avusturya ve Türkiye'den 23 ortağı temsilen 39 katılımcı ile iki gün süren toplantının ilk gününde, projenin ilk altı ayı değerlendirildi. Toplantıda önümüzdeki altı aylık dönem için yol haritası oluşturuldu.



Genel kurulun ikinci gününde ise İzmir'deki yerel ortaklar olan İzmir İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Röleve ve Anıtlar Müdürlüğü, İzmir Müze Müdürlüğü, İzmir 1 nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, Teos Ören Yeri Kazı Başkanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin katılımıyla atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Toplantı, projenin Türkiye'deki tek uygulama alanı olan "Sığacık Kalesi" ziyareti ile son buldu. Proje, Seferihisar'ın uluslararası tanıtımında önemli bir rol aldı. Shelter projesi bütün ortakların desteği ile iklim değişikliği karşısında sıcaklık, nem ve yağış faktörlerinin Sığacık Kale Surları üzerindeki yıllara bağlı etkisi ve depremler karşısında oluşan tahribatı ölçülecek. Elde edilen bilimsel ve ayrıntılı veriler uzaktan izleme sistemiyle raporlanacak.



"Yaşayan Kale" surlarıyla da zamana tutunacak



Toplantı boyunca farklı coğrafyaların ve kültürlerin Shelter projesi kapsamında aynı çatı altında bir araya gelmesi sayesinde, yeni proje ve ortaklıkların temelleri atılarak önümüzdeki dönemlerde yeni işbirlikleri için görüşmeler yapıldı. Doğal afetler ile varlığı tehlikeye giren Sığacık Kale Surlarını ayağa kaldırmak için ilk adımlar atılacak ve ortakların çalışmalarıyla elde edilen veriler restorasyon çalışmaları için bir temel oluşturacak. Toplam bütçesi 6 milyon Euro olan projenin 128 bin Euro tutarındaki kısmı, Seferihisar Sığacık Kalesi uygulama alanı araştırma çalışmaları kapsamında kullanılacak. - İZMİR

Kaynak: İHA