Sığacık'a yürüyüş yolu geliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sığacık'a yürüyüş yolu geliyor

Sığacık'a yürüyüş yolu geliyor
Bültenler - Haberler | Güncel

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Seferihisar Belediyesi tam kapanmada mesaiye hız kesmeden devam ediyor.

Seferihisar için planlanan çalışmaları birer birer hayata geçiren İzmir Büyükşehir Belediyesi Sığacık Yürüyüş Yolu projesi kapsamında kaldırım genişletme ve seyir iskelesi çalışmalarına başladı.

Tertemiz Seferihisar

Büyükşehir Belediyesi ve Seferihisar Belediyesi'ne ait 20 kamyon, 10 kepçe ve 70 personel ile ilçenin her yerinde temizlik çalışmalarına başlandı.

Temizlik çalışmalarını yerinde inceleyen Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Belediye Başkan Yardımcısı Yelda Celiloğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Seferihisar Yerel Hizmetler Koordinatörü Gürhan Özata ve CHP Seferihisar İlçe Başkanı Senem Gürer Solak vatandaşın talep ve sıkıntılarını dinledi.

Akarca'da yoğun mesai

Akarca Bölgesi'nde pandemi dolayısıyla nüfus büyük oranda artarken Seferihisar Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri asfalt yenileme, bakım ve onarım çalışmalarına yoğun mesai harcıyor.?

Kaynak: Bültenler

O anlarda güvenlik kameraları kayıttaydı, alışverişe dalan kadının telefonunu böyle çaldı
O anlarda güvenlik kameraları kayıttaydı, alışverişe dalan kadının telefonunu böyle çaldı
Kazada ölen eşinin ardından ilk kez konuştu: Hukuk mücadelesi başlatacağım
Kazada ölen eşinin ardından ilk kez konuştu: Hukuk mücadelesi başlatacağım
Yatak odasına giren yılan, görenleri korkuttu
Yatak odasına giren yılan, görenleri korkuttu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Murat Kurum Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu
Magazin Alişan Burak Sergen Şeyma Subaşı Hakan Sabancı
Spor Ozan Tufan Gökhan Töre Ünal Karaman Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sığacık'a yürüyüş yolu geliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 16:03:14. #1.15#

title