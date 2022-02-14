Sifu, kısa bir sürede yarım milyon oyuncuya ulaştı - Haberler
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Sifu, kısa bir sürede yarım milyon oyuncuya ulaştı

Haberler.com, Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Sifu, kısa bir sürede yarım milyon oyuncuya ulaştı

Sifu, lansmanından bir hafta dolmadan yarım milyon oyuncuya ulaştı ve 500 bin kilometre taşını kutluyor.

Sifu'nn resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile bir haftadan kısa bir sürede 500 bin oyuncuya ulaştığını bildirdi.

Son zamanların en yenilikçi oyunları arasında yer alan Sifu, Absolver'ı geliştiren bağımsız stüdyo Sloclap'in yeni oyunudur. Kıyasıya yakın dövüş içeren üçüncü şahıs aksiyon oyununda intikam yolunda ilerleyen genç bir Kung-Fu öğrencisini kontrol edeceksin.

Sifu'nun Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Şu ana akdar yarım milyondan fazlasının intikam yoluna çıkmış olmasından dolayı onur duyduk. Sloclap'daki herkesten, teşekkürler" ifadelerine yer verildi.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Epic Games, Gamegar,, Haberler

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