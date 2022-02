Sifu, kısa bir sürede yarım milyon oyuncuya ulaştı

Sifu'nn resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile bir haftadan kısa bir sürede 500 bin oyuncuya ulaştığını bildirdi.

Son zamanların en yenilikçi oyunları arasında yer alan Sifu, Absolver'ı geliştiren bağımsız stüdyo Sloclap'in yeni oyunudur. Kıyasıya yakın dövüş içeren üçüncü şahıs aksiyon oyununda intikam yolunda ilerleyen genç bir Kung-Fu öğrencisini kontrol edeceksin.

Sifu'nun Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Şu ana akdar yarım milyondan fazlasının intikam yoluna çıkmış olmasından dolayı onur duyduk. Sloclap'daki herkesten, teşekkürler" ifadelerine yer verildi.

We're humbled that more than half a million of you have embarked on your path of vengeance so far.??

From everyone at @sloclap, THANK YOU?? #SifuGame #Sifu pic.twitter.com/1nLYjeCgiG