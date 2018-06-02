Şifre Kimde? - Kasayı Aç Parayı Kap!

OHA kodunu kullanarak aşağıdaki linkten hediyenizi alabilirsiniz:

? http://lordsmobile.igg.com/event/tr/i...

Unutmayın 50 TL'lik hediye kodunu kullanabilmeniz için Oyun İçindeki IGG ID'nizi de girmeniz gerekmektedir. IGG ID'nizi öğrenmek ise çok kolay: Lords Mobile'a gir, sağ alt köşedeki "Çark" işaretine tıklayıp "Hesap" butonuna bastığınızda IGG ID'niz sizi bekliyor olacak.