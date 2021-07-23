Sifon limonata sıcak havaların değişmezi olmaya devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sifon limonata sıcak havaların değişmezi olmaya devam ediyor

Sifon limonata sıcak havaların değişmezi olmaya devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehir'de sıcakların artmasıyla sifon limonataya talep arttı.

Eskişehir'de sıcakların artmasıyla sifon limonataya talep arttı.

Yaz aylarının gelmesiyle soğuk içeceklere yönelen vatandaşların ilk tercihleri arasında sifon limonata geliyor. Yaz aylarının gelmesiyle satılan sifon limonata, portakal, limon, şeker ve sodadan yapılıyor. Soğuk servis edilmesiyle yaz aylarında Eskişehirlilerin yoğun talep gösterdiği sifon limonata, farklı illerden gelenlerin de ilgisini çekiyor. Ailesiyle uzun yıllardır sifon limonata tezgahı işleten Abdullah Satır, yaz aylarının gelmesiyle işlerinin arttığını söyledi. Şu anki işlerin kendilerini tatmin ettiğini belirten Satır, "Şu an olan bayram öncesi hareketliliği bizi çok mutlu ediyor. Ailecek sifon limonata ve portakal suyu tezgahı işletiyoruz. İşlerimiz gayet iyi. İnşallah böyle devam eder. Yurt dışından gelenlerin büyük faydası var. Sifon limonata 30-35 senedir sadece Eskişehir'de var olan bir şey. Sıcak havalarda Eskişehirlilerin değişilmez içeceği haline geldi. Başka şehirlerden gelenler daha önce görmedikleri için merak edip tadına bakıyorlar. Herkeste beğeniyor" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Sifon limonata sıcak havaların değişmezi olmaya devam ediyor
Sifon limonata sıcak havaların değişmezi olmaya devam ediyor
Sifon limonata sıcak havaların değişmezi olmaya devam ediyor
Sifon limonata sıcak havaların değişmezi olmaya devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Varank Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Buse Varol Derya Uluğ Kadir Doğulu Neslihan Atagül
Spor Muslera Ali Koç Arda Turan Mesut Özil Alper Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sifon limonata sıcak havaların değişmezi olmaya devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 09:13:52. #1.15#

title