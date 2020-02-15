Sıfırın altında 18 derecede hasta kurtarma operasyonu

15.02.2020 09:14 | Son Güncelleme: 15.02.2020 09:14

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yolu kar ve tipiden kapanan köyde rahatsızlanan 53 yaşındaki Fahrettin Selici, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye 35 kilometre mesafedeki 2 bin 300 rakımlı Serinbayır köyünde rahatsızlanan Selici'yi, olumsuz hava koşulları dolayısıyla hastaneye götüremeyen yakınları, yetkililerden yardım istedi.

İhbar üzerine UMKE, tıra yüklenen paletli ambulansla hastanın bulunduğu köye hareket etti.

Nemrut Dağı eteklerinde paletli ambulansla yola devam eden ekipler, hava sıcaklığınının sıfırın altında 18 dereceye düştüğü bölgede zorlu bir yolculuğun ardından köye ulaştı.

İlk müdahalenin ardından ambulansa alınan hasta, 6 saat süren yolculuk sonrası Tatvan Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

UMKE sorumlusu Ömer Daşdemir, yaptığı açıklamada, yaklaşık bir haftadır aralıksız devam eden kar yağışı dolayısıyla birçok köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Daşdemir, "Yolu kapanan bir köydeki hastamız, göğüs ağrısı şikayetiyle 112 Acil Sağlık Komuta Merkezini aramış. Paletli ambulansa gitmeye karar verdik. İlk müdahalenin ardından hastamızın kardiyoloji servisine naklini yaptık." diye konuştu.

Kaynak: AA