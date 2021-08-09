Sıfırdan zirveye yolculuk

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Sıfırdan Zirveye Yolculuk Gençlik Değişimi' Projesi kapsamında Kayseri'den hiç deniz görmemiş roman gençler İzmir'e gitti.