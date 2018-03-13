Sıfır Yanlış Tespit Ve Yüksek Performans Ödül Getirdi

Global antivirüs yazılım kuruluşu ESET, düşük 'yanlış tespit" oranı ve bilgisayar performanslarına yönelik minimum etkisi sayesinde, iki farklı bağımsız testten yine yüksek puanlar aldı. ESET Internet Security ürünü, AV-Comparatives'ten iki altın ödülüne layık görülürken, kurumlara yönelik ESET Endpoint Security, AV-TEST Enstitüsü'nun çalışmasında yüzde 100 koruyarak 'neredeyse kusursuz' olarak tanımlandı.

Önde gelen bağımsız test kuruluşlarından Avusturya merkezli AV-Comparatives, her yıl en iyi puanı alan IT güvenlik ürünlerini değerlendirir. ESET, bu yıl performans ve yanlış tespit (false positive) testleri sonucunda iki altın ödüle layık görüldü.

ESET Internet Security'de sıfır yanlış tespit

Güvenlik taramasında tek bir yanlış tespit, oluşacak sorunları gidermek için mühendislik ve destek ekipleri tarafında büyük kaynaklar gerektirebilir. Dahası, önemli veri kaybına veya sistemin erişim sorunları yaşamasına bile yol açabilir. Her seferinde doğru değerlendirebilmek kritik önem taşır.

Yıl boyunca kapsamlı yanlış-tespit testlerinin ardından AV-Comparatives , ESET'in 2017'deki tüm testlerde sıfır yanlış alarmı olduğunu onayladı. Bu, başka hiçbir güvenlik çözümünün başaramadığı bir konu olarak öne çıktı ve ESET, altın ödülünü aldı.

İkinci altın, performans üzerindeki minimum etkisinden

ESET Internet Security, görevleri yerine getirirken sistem performansı üzerindeki düşük etkisi nedeniyle de AV-Comparatives tarafından bir kez daha altın ödülüne layik görüldü ve böylece yıl boyunca gerçekleştirilen iki testi de başarıyla geçmiş oldu. AV-Comparatives, ESET çözümünün "mükemmel kullanıcı ara yüzü ve kendini yapılandıran güvenlik duvarı sayesinde kullanımının çok kolay" olduğunu duyurdu.

MacOS için ESET Endpoint Security'den 'kusursuz koruma'

Buna inanmak istemeseler de, Mac kullanıcıları hackerlar için asıl hedefler arasına girmeye başladı. Zararlı yazılımlar, MacOS'ta bile aşırı derecede büyüyor. Mac'leri hedef alan Gelişmiş Kalıcı Tehditlerin (APT) sayısının da arttığı görülüyor.

Almanya merkezli bağımsız test kuruluşu AV-TEST Enstitüsü, bu çerçevede Mac'lere yönelik antivirüs çözümlerini test etti. Kurumsal kullanıcılar için test edilen çözümler arasında yer alan MacOS için ESET Endpoint Security, 514 makro tehditinin tamamını tespit edip engelleyerek mükemmel sonuçlar elde etti. Test uzmanları, ESET'in düşük yanlış tespit oranından ve 'potansiyel olarak istenmeyen uygulamalara' (PUA'lar) yönelik davranışından da etkilendiler. AV-TEST Enstitüsü, ESET'in sağladığı korumanın 'neredeyse ‚kusursuz' olduğuna dikkat çekti.