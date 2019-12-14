'Sıfır saat' açıklamasının ardından Libya'da çatışmalar şiddetlendi

14.12.2019 20:47 | Son Güncelleme: 14.12.2019 20:47

Libya'da başkent Trablus'un kontrolünü ele geçirmek için yeni bir saldırı başlatan ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri General Halife Hafter ile Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler arasındaki çatışmalar son 24 saatte yoğunlaşmış durumda.



Çatışmalar, Hafter'in perşembe günü, "Trablus'un hürriyetine kavuşmasına 'sıfır saat' kaldı" açıklamasının ardından şiddetlendi. Euronews.com'da Görüntüle