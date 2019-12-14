'Sıfır saat' açıklamasının ardından Libya'da çatışmalar şiddetlendi
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'Sıfır saat' açıklamasının ardından Libya'da çatışmalar şiddetlendi

Çatışmalar, Hafter'in perşembe günü, "Trablus'un hürriyetine kavuşmasına 'sıfır saat' kaldı" açıklamasının ardından şiddetlendi.

14.12.2019 20:47 | Son Güncelleme: 14.12.2019 20:47
'Sıfır saat' açıklamasının ardından Libya'da çatışmalar şiddetlendi

'da başkent 'un kontrolünü ele geçirmek için yeni bir saldırı başlatan ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri General Halife Hafter ile Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler arasındaki çatışmalar son 24 saatte yoğunlaşmış durumda.


Çatışmalar, Hafter'in perşembe günü, "Trablus'un hürriyetine kavuşmasına 'sıfır saat' kaldı" açıklamasının ardından şiddetlendi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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