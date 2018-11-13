ÖTV ve Yıl Sonu İndirimleri 2. El Araç Piyasasını Vurdu

Sıfır otomobillere ÖTV indirimin ardından bir de yıl sonu indirimi eklenince fiyatlarda 10 ila 30 bin lira arasında indirim oldu. Hal böyle olunca vatandaşlar ikinci el otomobil yerine sıfır otomobillere yöneldi. Yüksek fiyattan otomobil alan ve büyük oranda indirim yapamayan ikinci el oto esnafı ise işlerinin azalmasından şikayetçi.

İKİNCİ EL ARABALAR ELDE KALDI

Bursa'da ikinci el oto pazarında araçlarını satışa çıkartan esnaf, "ÖTV indiriminin ardından şimdi de otomobil firmaları yıl sonu indirimi başlattı. Sıfır araçların fiyatı 10 ile 30 bin lira arasında düştü. Hal böyle olunca ikinci el otomobil pazarında satışlarımız düştü. Siftah yapamadık. Biz otomobilleri yüksek fiyattan aldık. Sıfır fiyatları düşünce biz o kadar indirim yapamadık. Fiyatlar yüksek geliyor. Vatandaş ikinci el almıyor. Aldığımız ikinci el otomobiller elimizde patladı. Ya zararına satacağız ya da beklemeye devam edeceğiz" dedi.