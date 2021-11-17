Sıfır otolar rezidansların otoparklarında stoklanıyor

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Araç stokçuları, gözlerini büyük sitelerin otoparklarına dikti. Stokladıkları sıfır araçları lüks sitelerin otoparklarını kiralayarak istifleyen galericiler, site yönetimi ve site sakinlerini birbirine düşürdü. Küçükçekmece'de bir sitenin otoparkında bulunan onlarca sıfır kilometre araç site sakinleri tarafından görüntülendi. Otomotiv uzmanları, Ticaret Bakanlığı'nın stokçuluğa yönelik önlemlerinin yetersiz olduğunu savundu.

Pandemi ile birlikte gelen kürese tedarik sıkıntısıyla otomobil bayilerinde sıfır araç bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Otomobil sektöründe yaşanan sıfır araç sıkıntısı, stokçular için ise fırsata dönüştü. Bazı galericiler otomotiv firması bayilerinden sıfır araç toplayarak stokçuluk yapmaya başladı. Piyasadan toplanan araçlar, özellikle kiralanan lüks sitelerin otoparklarına park edildi.

Bunun son örneği ise Küçükçekmece'de lüks bir sitede yaşandı. Sitenin otoparkın konulan onlarca sıfır kilometre araç, kat malikleri ile site yönetimini birbirine düşürdü. Durumu site yönetimine soran site sakinleri yönetimin aldıkları cevapla adeta şok oldu. Site yönetimi araçların bulunduğu alanın ortak alan olduğu ve siteye gelir kazandırmak amacıyla kiraya verilmiş olduğu söylendi. Yönetimi dava eden vatandaşlar, bu alanın kendilerine tahsis edilmesi gerektiğini savundu.

Site yönetiminin avukatı ise durumun yasal olduğunu, site yönetiminin bunu karar defterine işlediğini buradan gelen paranın site sakinlerinin aidatlarından düşüldüğünü belirtti. Öte yandan araçların durumunu bilmediklerini belirten site yönetiminin avukatı Ticaret Bakanlığı'nın konuyla ilgili inceleme başlattığını söz konusu otomotiv firmasıyla ilgili belgelerin de savcılığa verildiğini belirtti.

Otomobil sektörü uzmanları ise Ticaret Bakanlığı'nın stokçuluğa yönelik önlemlerinin yetersiz olduğunu, bununla ilgili yasal bir düzenleme ve denetlemenin şart olduğunu savundu. Uzmanlar, sıfır otomobilleri galerilerden toplayan stokçuların, bir süre sonra liste fiyatından yüksek meblağlara satışa sunduklarını ve Ticaret Bakanlığı'nın bu konuya seyirci kaldığını vurguladı. - İSTANBUL