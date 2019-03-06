Sıfır Noktasında Askeri Sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırında bulunan birliklere takviye amaçlı gönderilen komando birlikleri ve zırhlı askeri araç konvoyu Hatay'dan geçerek sınıra ulaştı. Hatay'ın Suriye sınırında bulunan askeri birliklere takviye olarak gönderilen komando birlikleri ve zırhlı askeri araç konvoyu Yayladağı ilçesi Suriye sınırına ulaştı. Komandolar ve zırhlı askeri araçların sınırda konuşlandırılacağı öğrenildi.

(Mehmet Bayrak - Onur Akbulut/İHA)

Kaynak: İHA