Zeytin Dalı Harekatı Kapsamında Sınıra Yeni Tank Sevkiyatı
Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, sınır birliklerine tank sevkiyatı sürüyor. Zırhlı birlikler sınır hattına ulaştı.
Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, sınır birliklerine tank sevkiyatı sürüyor.
HATAY'IN KIRIKHAN İLÇESİNE 5 TANK GİRİŞ YAPTI
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınır birliklerine tank sevkiyatı sürüyor. Akşam saatlerinde Hatay'ın Kırıkhan ilçesine 5 tank giriş yaptı.
TANKLAR BİRBİRLERİNE ULAŞTI
Askerler güvenlik önlemleri içerisinde sınır birliklerine sevk edildi. Askeri konvoyla gelen tanklar, birliklerine ulaştı. Bölgede askeri hareketlilik sürüyor.