Sıfır Noktasına Tank Sevkiyatı Sürüyor

Türkiye'nin Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında operasyonlar devam ederken, Suriye sınırının kritik noktalarına tank ve obüs sevkiyatı yapıldı. Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığından hareket eden askeri konvoy akşam saatlerinde Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye giriş yaptı. Buradan Afrin'e bağlı Darmık ve Bursea dağlarına yönelik devam eden operasyona destek vereceği öğrenildi.

(Lider Olgun/İHA)