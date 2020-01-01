Sıfır konutta ‘Yap-Sat’ sürecine geçildi
TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, sektörün 'Sat- Yap' sürecinden 'Yap-Sat' sürecine geçişine işaret ederken, satışların tamamlanmış sıfır konut ve ikinci el konuta yöneldiğine işaret etti.
01.01.2020 15:27 | Son Güncelleme: 01.01.2020 15:27
TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, sektörün 'Sat- Yap' sürecinden 'Yap-Sat' sürecine geçişine işaret ederken, satışların tamamlanmış sıfır konut ve ikinci el konuta yöneldiğine işaret etti.
Kaynak: Dunya.com