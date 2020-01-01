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Sıfır konutta ‘Yap-Sat’ sürecine geçildi

TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, sektörün 'Sat- Yap' sürecinden 'Yap-Sat' sürecine geçişine işaret ederken, satışların tamamlanmış sıfır konut ve ikinci el konuta yöneldiğine işaret etti.

01.01.2020 15:27 | Son Güncelleme: 01.01.2020 15:27
Sıfır konutta ‘Yap-Sat’ sürecine geçildi

TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, sektörün 'Sat- Yap' sürecinden 'Yap-Sat' sürecine geçişine işaret ederken, satışların tamamlanmış sıfır konut ve ikinci el konuta yöneldiğine işaret etti.

Kaynak: Dunya.com

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