: Sıfır kilometre otomobil yüklü tır devrildi

29.02.2020 14:05 | Son Güncelleme: 29.02.2020 14:06

Bursa'nın Gemlik ilçesinde devrilen tırdaki 6 otomobil hasar gördü.

Bursa-İstanbul kara yolunda seyreden sıfır kilometre otomobil yüklü tır, sağanağın etkili olduğu Dürdane mevkisinde devrildi.

Tırdaki 6 otomobil yola savruldu, kara yolu ulaşıma kapandı.

Kaza yerine sevk edilen çok sayıda çekiciyle yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından otomobiller ve tır kaldırılarak yol ulaşıma açıldı.

Kazada sıfır kilometre otomobiller hasar gördü.

Kaynak: AA

Haber Videosu