Sıfır kilometre cipleri taşıyan tır tarlaya devrildi
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Sıfır kilometre cipleri taşıyan tır tarlaya devrildi

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde devrilen tırdaki sıfır kilometre ciplerde hasar oluştu.

14.12.2019 12:49 | Son Güncelleme: 14.12.2019 12:52
Sıfır kilometre cipleri taşıyan tır tarlaya devrildi

'nin ilçesinde devrilen tırdaki sıfır kilometre ciplerde hasar oluştu.

'dan Türkiye'ye gelen Gabriel Ivanov'un kullandığı yabancı plakalı tır, Lalapaşa kavşağı yakınlarında tarlaya devrildi.

Devrilen tırdan düşen 3 cip ile dorsedeki 3 cipte hasar oluştu.

Cipler çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Sürücü Ivanov kazayı yara almadan atlattı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Sıfır kilometre cipleri taşıyan tır tarlaya devrildi
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