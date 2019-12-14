Sıfır kilometre cipleri taşıyan tır tarlaya devrildi
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde devrilen tırdaki sıfır kilometre ciplerde hasar oluştu.
14.12.2019 12:49 | Son Güncelleme: 14.12.2019 12:52
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde devrilen tırdaki sıfır kilometre ciplerde hasar oluştu.
Romanya'dan Türkiye'ye gelen Gabriel Ivanov'un kullandığı yabancı plakalı tır, Lalapaşa kavşağı yakınlarında tarlaya devrildi.
Devrilen tırdan düşen 3 cip ile dorsedeki 3 cipte hasar oluştu.
Cipler çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.
Sürücü Ivanov kazayı yara almadan atlattı.
Kaynak: AA