Sıfır kilometre aldığı traktör hayatını kabusa çevirdi
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Sıfır kilometre aldığı traktör hayatını kabusa çevirdi

Sıfır kilometre aldığı traktör hayatını kabusa çevirdi Traktörü kullanamadı, tarlalarını ekip biçemeyince borç batağına battı Kayseri'nin Bünyan ilçesinde çiftçilik yapan Mehmet Seyfi, 4 sene önce aldığı sıfır kilometre motor hatalı çıkınca hem çiftçiliği bitti hem de borç batağına battı.

22.08.2020 14:53 | Son Güncelleme: 22.08.2020 15:00

Sıfır kilometre aldığı traktör hayatını kabusa çevirdi

Traktörü kullanamadı, tarlalarını ekip biçemeyince borç batağına battı

KAYSERİ - Kayseri'nin Bünyan ilçesinde çiftçilik yapan Mehmet Seyfi, 4 sene önce aldığı sıfır kilometre motor hatalı çıkınca hem çiftçiliği bitti hem de borç batağına battı. Traktörü kullanamayınca tarlarını ekip biçemeyen Seyfi, mahkeme kararına rağmen motoru iade edemeyince yetkililerden yardım istedi.

Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Sultanhanı Mahallesi'nde yaşayan ve 30 senedir çiftçilik yapan 58 yaşındaki Mehmet Seyfi, 2016 yılında sıfır kilometrede traktör aldı. Traktörü alıp mahallesine getiren Seyfi, bir süre sonra arıza ile karşılaştı. Traktörün verdiği arızalar nedeniyle tarlalarını ekip biçemeyen Seyfi, konuyu yargıya taşıdı. Mahkemenin motorun hatalı ve ayıplı olduğu kararı vermesine rağmen, traktörü iade edemeyen çiftçi Mehmet Seyfi, ne yapacağını kara karar düşünüyor.

Başından geçen olayı anlatan Seyfi, "2016 yılında 106 bin 380 TL'ye bu traktörü aldım ve köyüme getirdim. 1 senenin içinde 2 sefer enjeksiyon memesi yaptırdım. Bir daha kullanamaz oldum. 1 sene zor kullandım. Motor yüke gelmiyor, yüke geldiğinde stop ediyor. 700 tane koyunum vardı ama tarlalarımı ekip biçemediğim için onları da verdim. Motoru geride veremedim. Şuanda bankalardan çektiğim krediler, faizleriyle birlikte 500 bin TL borcum oldu. Ödeyemez hale geldim. Buradaki mahkemeyi kazandım ama karşı taraf iptal davası açtı. Virüsten dolayı da mahkeme açılmıyor. Mağduriyetimin giderilmesi için mahkemenin görülmesini istiyorum. Burada 300'ü ilçe tarıma kayıtlı, 400'ü mahalle sakinlerinden kiraladığım tarla olmak üzere 700 dönüm tarla ekiyordum. Bu tarlaların hepsi elimden gitti. Şuanda çok mağdur durumdayım. 4 sene içerisinde 2 milyona yakın maddi zararım var. 4 senedir tarlaları ekip biçiyor olsaydım benim bankalara borcum kalmazdı. Çok rahat ödüyordum. Komşuların motorunu kiraladım ama motorun giderleri gelen hasılatı da götürdü. 4 senedir mağdurum" ifadelerini kullandı.

Seyfi, "Bu motora da 20-25 bin TL arasında para harcadım. 2 sefer enjeksiyon memesini yaptırdım, çekici ile sanayiye götürüp getirdim, yakıt deposunu temizlettim ama halen yetkili firma mazottan kaynaklandığını söyledi. Motoru çekici ile 3 sefer bilirkişiye götürdüm. Mahkeme kararında motorun hatalı ve ayıplı olduğunu söyleyerek iadesine karar verdi. Hakim mahkemeyi bitirdi ama karşı taraf mahkemeyi Ankara'ya taşıyınca iade edemedim. Bu mahkemenin giderilmesini bekliyorum. Her şeyimi kaybettim. İntihar bile düşünüyorum. Ailem yanıma gelmiyor. Çocuklarım buraya gelmiyor. Çiftçilikte bitti. Şu motor gidip de bana paramı verseler yeniden çiftçiliğe başlayıp borcumu öderim" dedi.

"İcra yoluyla para iadesi alınır"

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin de, konuyla ilgili yaptığı değerlendirme de vatandaşlara uyarılarda bulundu. Şahin, "Herhangi bir vatandaşımız mahkeme kararını aldıktan sonra mahkeme lehine sonuçlanmışsa ve bundan da para iadesi var ise karşı tarafın itiraz etmesi beklenmez. Mahkeme kararını alan vatandaşımız derhal icra ile alacağını alır. Mahkeme karar vermiştir. Karşı taraf itiraz eder, üst mahkemeye başvurur, burada 1 sene, 2 sene, 3 sene, 4 sene bekleyebilir ama bu icrayı engellemez. İcrayı engellemesi için başvuru ayrıdır. Mahkeme kabul ederse tedbiren başvurulur ama burada mahkeme devam eder. Bu mağduriyetin giderilmesi adına eğer tüketici hakem heyeti veya mahkeme karar vermişse anında icra ile alınabilir. Bu mağduriyeti gideren hızlı bir davranıştır. Mahkeme size bu yetkiyi vermiş, bu hakkı almışsınız. Eğer beklersek yüksek yargının kararı da gelebilir. Bizim lehimize gelmişse 4 sene gecikmiş olacak ama daha sonra biz bu parayı aldıktan sonra aleyhimize karar çıkmışsa bile karşı taraf 4 sene sonra mahkemeyi kazanırsa bizde bu parayı geri ona veririz. O ürünün bize sağlamış olduğu zararlar maddi veya manevi bütün bunlar hesap edilip mahkemeler tarafından takdir edilebilir. Bu cihete hiç gidilmiyor" şeklinde konuştu.

Sıfır kilometre aldığı traktör hayatını kabusa çevirdi

Kaynak: İHA

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