Sıfır kilometre aldığı otomobilin şanzımanı hatalı çıktı
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Sıfır kilometre aldığı otomobilin şanzımanı hatalı çıktı

10.03.2021 09:12 | Son Güncelleme: 10.03.2021 09:15
Sıfır kilometre aldığı otomobilin şanzımanı hatalı çıktı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Burhan Tangut, sıfır aldığı lüks cipin şanzımanı hatalı çıktığını, kullanmaya başladığı ikinci günde yolda kaldığını öne sürdü.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Burhan Tangut, sıfır aldığı lüks cipin şanzımanı hatalı çıktığını, kullanmaya başladığı ikinci günde yolda kaldığını öne sürdü. Beş ay sıkıntılı günler yaşadığını ve şanzımanın tamamen yenisiyle değiştirildiğini belirten Tangut, aracındaki değer kaybını talep ettiği davanın hala sürdüğünü söyledi.

İlçede gümrük işleri yapan Burhan Tangut, engelli oğlu için 2019 yılında vergi indiriminden faydalanarak 135 bin TL'ye sıfır kilometre cip aldı. Tangut, iki gün sonra eşi rahatsızlanınca Ankara'ya gitmek için yola çıktıktan sonra şanzıman arızası nedeniyle yolda kaldığını öne sürdü. Tangut, otomobili satın aldığı plazanın servisine başvurduktan sonra 1-3-5 viteslerinin eksik olduğu belirlenen şanzımanın tamir edildiği ancak problemlerin bir türlü giderilememesi üzerine 6 kez tamir gördüğünü dile getirdi. Son olarak şanzımanın tamamen değiştirilerek sorunun giderildiğini dile getiren Tangut, ilerideki dönemde otomobilini satmak istediğinde değer kaybı yaşanacağından, bu konuyu mahkemeye taşıyarak değer kaybının kendisine ödenmesini istedi. Konu hakkında düzenlenen bilirkişi raporunda ise değer kaybı yaşanmayacağı belirtildi.

Bilirkişi raporuna itiraz eden Tangut, "Kayıtlarda şanzıman değişikliği olduğundan araçta satılacağı zaman bir değer kaybı olacağından bu konuyu da mahkemeye taşıdım. Bilirkişi raporunda fabrika çıkışlı olduğu için arızanın tarafımızdan bilinmesi söz konusu olmadığı vurgulanmasına karşın araçta değer kayı olmayacağı ifade edildi. Bunun üzerine yaptığımız araştırmada aracı ikinci el satışa koyduğumuzda değişen parçası nedeniyle değer kaybına uğradığını tespit edince bilirkişi raporuna itiraz ettim. Şu anda itirazımız üzerine davamız devam ediyor" dedi.

Engelli bir çocuğu ve hasta bir eşinin olduğunu sözlerine ekleyen Tangut, bir süre sonra arabayı satmaya kalktığında bu ekonomik zararı yaşamak istemediğini sözlerine ekleyerek, tek isteğinin aracındaki değer kaybının kendisine ödenmesi olduğunu söyledi.


Sıfır kilometre aldığı otomobilin şanzımanı hatalı çıktı
Sıfır kilometre aldığı otomobilin şanzımanı hatalı çıktı
Sıfır kilometre aldığı otomobilin şanzımanı hatalı çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ufuk AKTUĞ

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