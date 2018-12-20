Sıfır Hata Sıfır Kaza' Yarışması Birincileri Altınla Ödüllendirildi

Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu (MTDF) tarafından yaptırılan 'Sıfır Hata Sıfır Kaza' konulu kompozisyon yarışmasında derece alan 8. sınıf öğrencileri altın ile ödüllendirildi. MTDF Başkanı Şerif Öter, gençlerin trafik kuralları hakanında bilinçlenmesi için böyle bir yarışmayı düzenlediklerini söyledi.

Mardin'de özel bir kolejde, "Sıfır Hata Sıfır Kaza" konulu kompozisyon yarışmasında ilk 3'e giren öğrencilere ödülleri MTDF Başkanı Mehmet Şerif Öter tarafından verildi. Öğrencilerin trafik kazalarına dikkat çekmek için yazdığı kompozisyonlar ile derece almaya hak kazandı. Öter, il genelinde ulaşım sorunlarına ve sürücü hatalarına dikkat çekerek, öğrencilerin herkese örnek olan yazılarından dolayı tebrik etti. Öter, "Geleceğimiz olan kıymetli çocuklar öğrencilerimiz hepinizi şahsım ve federasyon adına hepinizi sevgiyle muhabbetle selamlıyorum. Yarışmayı düzenlememizin amacı geleceğimiz olan çocuklarımızın trafik kazalarına karşı trafik kurallarına karşı duyarlılığına karşı bilincini geliştirmek. Malumunuz bunu burada söylemek istemiyorum maalesef ilçemizde, ilimizde yolların yetersiz olması, kuralların ihlal edilmesi, kazalar sonucu hayatını kaybeden insanların içerisinde ne yazık ki çocuklarımızda yavrularımızda var. İçlerinde biz bu yaşta onların bilincini geliştirmek istedik. Trafik kurallarını öğrensinler ve hatta öğrendikleri kurallar biz büyüklere örnek olsun. Gelecekte farklı yarışmalarda öğrencilerin şevkini geliştirmek hazırlamak teşvik etmektir bu bir başlangıçtır tabi" dedi.

Konuşmaların ardından sıfır hata Sıfır kaza kompozisyonu ile ilk üçe girmeye hak kazanan orta öğretim öğrencisi Özer Akkol, Havin Badıllı, Narin Abiç'e hediyeleri verildi. - MARDİN

Kaynak: İHA