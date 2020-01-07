SIFIR BİR'in minik MELEK'i

07.01.2020 10:32 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:32

Yüzlerce Çocuk Arasından Seçildi

Yönetmenden tam not alan minik oyuncu Hiro Hami, yüzlerce rakibini geride bırakarak ilk kez bu filmle kamera karşısına geçti.

İzmir'e yerleşerek açtıkları oto yıkamacıda kendi dünyalarında yaşayan Savaş ve Cihat, küçük Melek'in, peşindeki adamlardan kaçarak yanlarına sığınmasıyla uzak durmak için şehir değiştirdikleri ama kaçamadıkları bir kavganın içinde bulurlar kendilerini. Annesi öldürülmüş, taciz girişiminde bulunulmuş minik Melek, güvendiği abilerinin yanına sığınır ve "SIFIR BİR"in hikayesi başlar.

Kadri Beran Taşkın: "Melek'in Oyunculuk Deneyimi Olmaması Önemliydi"

Yüzlerce çocuk arasından seçilen ilkokul 3. sınıf öğrencisi Hiro Hami, ailesiyle birlikte Suriye'den ülkemize göç etmiş. Derslerinde de başarılı olan Hiro, sınıfındaki drama derslerinde keşfedildi.

Yönetmen Kadri Beran Taşkın; "Melek rolü için uzun süre arayış içindeydik. Daha önce kamera karşısına geçmiş minik oyuncuları da denedik ama içimize sinmedi. Sonra Hiro'dan bahsedildi. İlkokuldaki sınıfında drama derslerine katılıyormuş ve yetenekliymiş. Oyuna girebilmesi, kamera karşısındaki doğallığı, çok iyi bir performans çıkartması tüm ekibi etkiledi. Oyunculuk deneyimi olmaması önemliydi. İstediğimizi fazlasıyla aldık. İlk kez bir çocukla bu kadar uzun süre çalıştım. Benim için de yeni bir deneyimdi" dedi.

10 Ocak'ta, CGV Mars Dağıtım aracılığıyla vizyona girecek "SIFIR BİR" filminde minik oyuncu Hiro Hami ile birlikte, Savaş Satış ve Onur Akbay, Cengizhan Yurdutek, Burak Akyüz, Mehmet Elmas, Hakan Aydın, ve Salih İnci rol alıyor.Senaristinin açıklanmadığı filmin müziklerini ise Esat Bargunve Uğur Ateş yaptı.

Kaynak: Bültenler