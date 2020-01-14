"Sıfır Bir" filminin ekibi, 4 günde 8 şehirde izleyiciyle buluştu

14.01.2020 14:34 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:34

Yönetmenliğini Kadri Beran Taşkın'ın üstlendiği "Sıfır Bir" filminin ekibi, vizyona girdikten sonraki ilk 4 günde 8 şehirde izleyicileriyle buluştu.

Ekip, dizinin doğduğu ve ismini aldığı Adana'daki galanın ardından İskenderun, Mersin, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır'da hayranlarıyla birlikte filmi izledi.

Yönetmen Taşkın ile başrol oyuncuları Savaş Satış, Onur Akbay, Burak Akyüz, Mehmet Elmas, Hakan Aydın ve Salih İnci, gösterim öncesi yaptıkları konuşmalarda, şiddete ve istismara tepki gösterdi.

"Sıfır Bir" filmi oyuncuları, İstanbul, Adapazarı, Kocaeli, Ankara, Eskişehir, Bursa, Trabzon, Samsun, İzmir, Antalya, Denizli ve Isparta'da da sinemaseverlerle birlikte yapımı izleyecek.

Kaynak: AA