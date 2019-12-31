"SIFIR BİR" film müziği rekor kırdı

31.12.2019 16:57 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:57

Filmin konusuna vurgu yaparak, çocuklara yönelik şiddet ve tacize dikkat çekmek için kullanılan "Herkes Sussa Biz Susmak" sloganı da şarkının sözlerinde nakarat olarak kullanılıyor.

"SIFIR BİR" filminden yayınlanan her görüntü gibi klip de hayranların yoğun ilgisiyle karşılandı. Rap müziğin sevilen isimlerinden Canbay & Wolker'ın seslendirdiği "Dayanamam" (Herkes Sussa Biz Susmak) isimli şarkı internette milyonlarca kez dinlendi. Filmin başrol oyuncularından Onur ve Savaş'ın da rol aldığı, filmden görüntülerle renklenen klip, bir haftada internette 2 milyon 300 bin kişi tarafından izlendi, izlenmeye devam ediyor.

Kadri Beran Taşkın'ın yönetmenliğini üstlendiği filmde olaylar bu kez İZMİR'de geçiyor. Adanalı çete lideri Savaş, yakın dostları Cihat ve Azad'la birlikte, yaşadığı şiddetle dolu hayatı geride bırakıp İzmir'e yerleşir ve oto yıkamacı açarlar. Gayrimeşru hayata geri dönmemeye ve ellerine silah almadan yaşamaya kararlıdırlar. Ta ki küçük kız Melek, annesini bir otel odasında organları alınmış, ölmek üzere bulana kadar. Bunu yapan kötü adamlar tarafından taciz girişimine de uğrayan minik Melek, peşindeki adamlardan kaçıp oto yıkamacıya, Savaş ve dostlarının yanına sığınır ve olaylar başlar.

10 Ocak tarihindeki vizyon için gün sayan, "Herkes sussa biz susmak" demeye hazırlanan "SIFIR BİR" filminde; Savaş Satış ve Onur Akbay'la birlikte Cengizhan Yurdutek, Burak Akyüz, Mehmet Elmas, Hakan Aydın, Hiro Hami ve Salih İnci rol alıyor.

Kaynak: Bültenler