Sıfır Bir – "Bir Zamanlar Adana'da" Dizisinde Büyük Sürpriz!

'Heyecanı Yok' şarkısıyla müzik listelerini alt üst eden Gazapizm, diziye konuk oyuncu olarak katılıyor.

BluTV'nin sevilen dizisi Sıfır Bir– "Bir Zamanlar Adana'da" dizisinde mücadele kızışırken sürpriz bir isim kendini ateş hattının tam ortasında bulacak. Savaş, Cio, Özgür, Cihat Sarsılmaz ve Anafor'un illegal olaylara karşı giriştikleri savaşın anlatıldığı dizinin bu sezonunda Gazapizm, konuk oyuncu olarak izleyici karşısına çıkacak.

'Heyecanı Yok' şarkısıyla müzik dünyasının son dönemdeki en popüler isimlerinden olan Gazapizm, İzmir'den Adana'ya mahkum bir dostunu görmek için gelen Kürmi karakterine hayat verecek.