4. Sezonuyla Yakında Sadece BluTV'de.

Adana'nın Hürriyet Mahallesi'nde bir grup gencin illegal olaylara karşı giriştikleri mücadeleyi anlatan fenomen dizi Sıfır Bir "Bir Zamanlar Adana'da"'nın 3. sezonu BluTV'de yayınlanmıştı.Türkiye'nin internet televizyonu BluTV, fenomen dizinin yeni sezonu olan 4. Sezonunun yakında BluTV'de olacağını izleyicilerine çok ilgi çeken bir videoyla müjdeledi.

Sıfır Bir – "Bir Zamanlar Adana'da" nın ilk üç sezonu kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için sadece BluTV'de.

İlk üç sezonda, bir göç gettosu olan Hürriyet Mahallesi'nde büyümüş Savaş, Cio, Özgür, Cihat Sarsılmaz ve Anafor'un uyuşturucuya, kadın ticaretine ve mahalleliye sırtını dönenlere karşı giriştikleri amansız mücadeleyi izliyoruz. Hemşerisi Yılmaz Güney'in sinema, Yaşar Kemal'in edebiyatla başardığı "yerelden evrensele ulaşma misyonunu" dizisiyle gerçekleştirmek isteyen Sıfır Bir – "Bir Zamanlar Adana'da"'nın arka planına grafiti, rap ve sokak kültürü hakim. 3. Sezon finaliyle izleyicisinde yeni sezona dair büyük merak uyandıran Sıfır Bir – "Bir Zamanlar Adana'da" dizisinin tüm bölümleri, kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için sadece BluTV'de.