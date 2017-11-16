Sıfır Bir 3. Sezon, 2. Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?
Adana'da amatör çekim'den profesyonelce oynayan sıfır bir kadrosu'nun 3. sezonu geçen hafta perşembe günü yayınlanmıştı.
Adana'da amatör çekim'den profesyonelce oynayan sıfır bir kadrosu'nun 3. sezonu geçen hafta perşembe günü yayınlanmıştı. Dün akşam ise yeni bölümün fragmanı yayınlandı.
Sıfır Bir 3. sezon 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Sıfır Bir dizisinin 3.sezonu BluTV'de olacak. Başarılı projeleriyle dikkat çeken online dizi ve film izleme platformu Blu TV, Youtube üzerinden yayın hayatına başlayan fenomen dizi Sıfır Bir Adana ile anlaştığını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Peki BluTV nasıl izlenir? İşte, sevilen dizi Sıfır Bir'i izlemek için alternatif seçenekler…
Sıfır Bir 3. Sezon, 2. Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?
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3. SEZON ÖZETİ
Geçtiğimiz sezonun final bölümüne damga vuran gelişmeler dizinin takipçilerine heyecanlı dakikalar yaşatmıştı. Düğün alayını basan uyuşturucu satıcıları Savaş, Cio ve Özgür'ün üzerine ateş kurşun yağdırmış ve düğün alayı savaş alanına dönmüştü. Kardeşlerinin en mutlu günlerinde düğünlerini basan hasımlarından intikam almak için yemin eden Cio artık onların bildiği şekilde oynayacaklarını ifade edecekler. İntikam vaktinin gelmesiyle birlikte harekete geçen üçlü bir yandan hasımlarını ortadan kaldırmaya çalışacak bir yandan da hastanedeki yakınları için dua edecek.
Sıfır Bir 3. Sezon, 2. Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?
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Yeni sezonla ilgili yapılan açıklama ise şöyle; Hayalleri için 2 sene önce yola çıktılar. Kısıtlı imkanlarla adananın sokaklarında dizi çektiler. Yeri geldi kamera karşısına geçtiler. Yeri geldi mikrofon tuttular. Adanalılar kapılarını açtı, mahalleliler figüran oldu. ve birlikten kuvvet doğdu. İnternet üzerinden yayınladıkları dizi milyonlarca kişi tarafından izlendi. O başarı Türkiye'nin internet televizyonculuğunda öncülüğünü yapan Blu TV'nin Kurucu CEO'su Aydın Doğan Yalçındağ'ın dikkatini çekti. Aydın Doğan Yalçındağ diziyle ilgili, "İlk günden dedik burada bi potansiyel var ve kesin burada bir iş birliği yapmalıyız dedik. 'Sıfır Bir'in o özel ruhuna dokunmadan biz ne katabilriz diye ekiple çalışmalarımız oldu." açıklamasında bulundu. Washington Post'a dahi haber olan dizinin üçüncü sezonu artık Blu TV'de.
İŞTE 3. SEZON 2. BÖLÜM FRAGMANI
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