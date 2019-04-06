Sıfır Atık Yönetmelik Taslağı Görüşe Açıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sıfır Atık Projesi kapsamında hazırlanan "Sıfır Atık Yönetmelik Taslağı"nı internet sitesinde görüş ve önerilere açtı.

Bakanlığın internet sitesinde yapılan açıklamaya göre taslak, atıkların oluşumunun ve israfın önlenmesi, oluşan atıkların bir değer olarak ekonomiye kazandırılması ve kaynakların depolama alanlarında bertaraf edilmesinin önüne geçilmesi amacıyla hazırlandı.

Bakanlığın yürüttüğü Sıfır Atık Projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar ve Bakanlığa gelen görüş ve önerilerin değerlendirilmesiyle oluşturulan taslakta, hammadde ve doğal kaynakların etkin yönetimi ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda atıkların yönetiminin sağlanabilmesi için görev, yetki ve sorumluluklar ile izlenecek yol haritası tanımlandı.

Düzenlemede, atık oluşumunun önlenmesini veya en aza indirilmesini, oluşan atıkların ise özelliklerine göre ayrı biriktirilip geri kazanıma yönlendirmeyi hedefleyen Sıfır Atık Yönetim Sistemi'nin kurulmasına ilişkin genel ilkeler ve uygulama esasları da yer alıyor.

Mahalli idareler ile bina ve yerleşkelerde sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına yönelik kriterlerin belirlendiği taslakta, özellikle mahalli idareler tarafından idari, mali ve teknik açıdan verimlilik, sürdürülebilirlik ve halkın katılımı ilkelerinin esas alınacağı sıfır atık yönetim sisteminin kurulumu için esaslar getiriliyor.

Ülke genelinde sıfır atık yönetim sisteminin yaygınlaştırılmasına ve özellikle mahalli idarelerin bu sisteme geçişine yönelik uygulama takviminin ortaya konulduğu yönetmelik taslağında, sıfır atık yönetim sistemini kuran yerlerin kayıt altına alınması ve Sıfır Atık Belgesi düzenlenmesine ilişkin esaslar da düzenleniyor.

Bu çerçevede, Sıfır Atık Projesi kapsamında hazırlanan Sıfır Atık Yönetmelik Taslağı Bakanlığın internet adresinde görüş ve önerilere açıldı.

Kaynak: AA