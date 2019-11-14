Sıfır Atık Yönetmeliğinin uygulanmasına yönelik toplantı

14.11.2019 09:21 | Son Güncelleme: 14.11.2019 09:26

Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında, Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlıkları temsilcileriyle Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Konferans Salonunda bir toplantı düzenlendi.



Toplantı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu'nun hammadde ve doğal kaynakların etkin yönetimi ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda atık yönetimi süreçlerinde çevre ve insan sağlığının ve tüm kaynakların korunmasını hedefleyen sıfır atık yönetim sisteminin kurulması, yaygınlaştırılması, geliştirilmesi, izlenmesi, finansmanı, kayıt altına alınarak belgelendirilmesinin önemine değindiği konuşma ile başladı.



Toplantıda Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında belediye başkanlıklarının yükümlülükleri ve sorumlulukları ve sıfır atık yönetim sistemine geçiş süreçleri ve temel seviye belge alınması için yerine getirilmesi gereken kriterler değerlendirildi. Toplantıda karşılıklı görüş ve önerilerde bulunuldu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA