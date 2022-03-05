Sıfır atık tesisi eşyaları da atıklardan

ÇORUM (DHA) - ÇORUM'da kurulan sıfır atık tesisinde mobilyalar, duvar süsleri, aksesuarlar ve kırtasiye malzemeleri dahil birçok eşya, atıkların geri dönüşümü ile hazırlandı.

Kentte belediye tarafından geçen yıl 'Sıfır Atık Getirme Merkezi' kuruldu. Kağıt, cam, atık yağ ve pillerin de olduğu 13 atığın geri dönüşümünün yapıldığı merkezde farkındalık oluşturulması amacıyla son 2 ayda 2 bin 500 öğrenci ve veliye de eğitim verildi. Tesiste mobilyalar, duvar süsleri, aksesuarlar ve kırtasiye malzemeleri dahil birçok eşya da atıkların geri dönüşümü ile hazırlandı. Tesisin idari binasında mobilyalardan duvar aksesuarlarına çeşitli eşyalar yer alıyor.

?Tesiste 13 atığın geri dönüşümünün sağlandığını belirten Başkan Aşgın, 'Kağıt, cam, atık yağlar, atık piller gibi binlerce ton atık, şu ana kadar ekonomiye kazandırıldı. Sadece geçen yıl 28 bin litre atık yağın geri dönüşümünü sağladık. Bir gram yağın bile çevreye ne kadar zarar verdiğini düşündüğümüz zaman yaptığımız işin önemi daha iyi anlaşılabilir. En önemlisi de belki burada oluşturduğumuz farkındalık. Buraya gelen herkes koltuk takımları gibi eşyalar görebiliyor. Mesela idari büromuzda yaptığımız her şeyi atıklardan yaptık. Kompost makinemizi de kendimiz yaptık. Buraya gelen öğrenciler, atıkların nasıl değerli ürünlere dönüşebileceğini görüyorlar" dedi.