'Sıfır Atık' Projesiyle hem çevre korunuyor hem ekonomiye katkı sağlanıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

'Sıfır Atık' Projesiyle hem çevre korunuyor hem ekonomiye katkı sağlanıyor

10.11.2020 16:41 | Son Güncelleme: 10.11.2020 16:46
'Sıfır Atık' Projesiyle hem çevre korunuyor hem ekonomiye katkı sağlanıyor

Manisa Valiliği tarafından 'Sıfır Atık' projesi kapsamında Manisa'da 2020 yılının ekim ayında 416 bin 516 kilogram geri kazanılabilir atık toplandığı bildirilerek, bu sayede 4 bin 548 adet ağacın kesilmesinin önlendiği, 7 bin 491 metreküp de su tasarrufunun sağlandığı açıklandı.

Manisa Valiliği tarafından 'Sıfır Atık' projesi kapsamında Manisa'da 2020 yılının ekim ayında 416 bin 516 kilogram geri kazanılabilir atık toplandığı bildirilerek, bu sayede 4 bin 548 adet ağacın kesilmesinin önlendiği, 7 bin 491 metreküp de su tasarrufunun sağlandığı açıklandı.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, "İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve çevreyi koruma bilincinin oluşturulması amacıyla başlanılan 'Sıfır Atık' Projesiyle çevre korunurken ekonomiye de büyük katkı sağlanıyor. Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulamaya geçirilen Sıfır Atık Projesi kapsamında, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından iç mekan geri dönüşüm kutu ihtiyaçlarını karşılamak üzere mavi (kağıt, plastik, cam, metal) geri dönüşüm kutuları yaptırılmış ve kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtılmıştır. Sıfır Atık Projesi uygulamasında 2020 yılı ekim ayında 416 bin 516 kilogram geri kazanılabilir atık toplandı. Toplanan bu atıklar sayesinde Manisa'da toplam 4 bin 548 adet ağaç kurtarılmış aynı zamanda 1 milyon 253 bin 390 kwh enerji ve 7 bin 491 metreküp su tasarrufu sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

- Gine Ticaret Bakanı Balde Mamadou: 'Erdoğan hem Türkiye'nin hem dünyanın Cumhurbaşkanı'
- Gine Ticaret Bakanı Balde Mamadou: "Erdoğan hem Türkiye'nin hem dünyanın Cumhurbaşkanı"
Aksaray'da kadınlar hem eğitim alıyor, hem de ticaret yapıyor
Aksaray'da kadınlar hem eğitim alıyor, hem de ticaret yapıyor
- Artvin'deki barajlardan milli ekonomiye 20 milyar TL katkı
- Artvin'deki barajlardan milli ekonomiye 20 milyar TL katkı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

'Sıfır Atık' Projesiyle hem çevre korunuyor hem ekonomiye katkı sağlanıyor - EkonomiBakan Elvan: "Önümüzdeki dönem, küresel salgının etkilerinin azaldığı, yeni fırsatların oluştuğu bir toparlanma dönemi olacaktır." - EkonomiSon dakika haber! Bakan Elvan: "Makroekonomik istikrarı güçlendirirken, mikro reformları içeren piyasa dostu bir dönüşüm programına odaklanacağız." - EkonomiHazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Lütfi Elvan, TBMM'de yemin etti - EkonomiTÜSİAD'dan Bakan Elvan ve TCMB Başkanı Ağbal'a tebrik - EkonomiSon dakika haber: Bakan Elvan: "Vatandaşın üreterek gelir elde ettiği ortamı tesis edecek, Kovid-19'un etkilerini gidermek için sosyal programları sürdüreceğiz." - EkonomiSon dakika haberi | Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "Önümüzdeki dönemde makroekonomik istikrarı muhafaza ederek büyüme ve istihdama yeni bir ivme kazandıracağız.... - EkonomiSon dakika haberleri | Bakan Elvan: "Enflasyonla mücadele sürecini kararlı şekilde destekleyeceğiz. Mali disiplini koruyarak, kamu finansmanının kalitesini artıracağız." - EkonomiSon dakika haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - EkonomiGizli kamerayı izleyince hayatının şokunu yaşadı! İç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocasıymış - HaberlerEsnek çalışma düzenlemesinde tartışmalı 2 madde geri çekiliyor - EkonomiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Salgından en az kayıpla çıktık, hiçbir vatandaşımızın işinin ve aşının hakkını yedirmeyiz - EkonomiYeni Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Berat Bey'in sağlık problemi nedeniyle devir teslim töreni yapılmayacak - Haberler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Donald Trump Kamala Harris Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Madonna Cem Yılmaz Timur Selçuk Yasemin Allen
Spor Falcao Samatta Tisserand Eddie Newton Abdullah Avcı
Daha Fazla İstifa Karabağ Sosyal Medya Berat Albayrak
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 'Sıfır Atık' Projesiyle hem çevre korunuyor hem ekonomiye katkı sağlanıyor - Manisa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.11.2020 16:46:44. #1.15#
title