'Sıfır Atık' Projesiyle hem çevre korunuyor hem ekonomiye katkı sağlanıyor

Manisa Valiliği tarafından 'Sıfır Atık' projesi kapsamında Manisa'da 2020 yılının ekim ayında 416 bin 516 kilogram geri kazanılabilir atık toplandığı bildirilerek, bu sayede 4 bin 548 adet ağacın kesilmesinin önlendiği, 7 bin 491 metreküp de su tasarrufunun sağlandığı açıklandı.

Manisa Valiliği tarafından 'Sıfır Atık' projesi kapsamında Manisa'da 2020 yılının ekim ayında 416 bin 516 kilogram geri kazanılabilir atık toplandığı bildirilerek, bu sayede 4 bin 548 adet ağacın kesilmesinin önlendiği, 7 bin 491 metreküp de su tasarrufunun sağlandığı açıklandı.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, "İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve çevreyi koruma bilincinin oluşturulması amacıyla başlanılan 'Sıfır Atık' Projesiyle çevre korunurken ekonomiye de büyük katkı sağlanıyor. Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulamaya geçirilen Sıfır Atık Projesi kapsamında, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından iç mekan geri dönüşüm kutu ihtiyaçlarını karşılamak üzere mavi (kağıt, plastik, cam, metal) geri dönüşüm kutuları yaptırılmış ve kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtılmıştır. Sıfır Atık Projesi uygulamasında 2020 yılı ekim ayında 416 bin 516 kilogram geri kazanılabilir atık toplandı. Toplanan bu atıklar sayesinde Manisa'da toplam 4 bin 548 adet ağaç kurtarılmış aynı zamanda 1 milyon 253 bin 390 kwh enerji ve 7 bin 491 metreküp su tasarrufu sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı