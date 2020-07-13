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Sıfır Atık Projesiyle büyük tasarruf

Sıfır Atık Projesi ile Manisa'da 2020 yılı haziran ayında 1.756 adet ağacın kesilmesi önlenirken, 2 bin 893 metreküp de su tasarrufu sağlandı.

Sıfır Atık Projesiyle büyük tasarruf
13.07.2020 12:59 | Son Güncelleme: 13.07.2020 13:15

Sıfır Atık Projesi ile Manisa'da 2020 yılı haziran ayında 1.756 adet ağacın kesilmesi önlenirken, 2 bin 893 metreküp de su tasarrufu sağlandı.

İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve çevreyi koruma bilincinin oluşturulması amacıyla başlanılan Sıfır Atık Projesiyle çevre korunurken ekonomiye de büyük katkı sağlanıyor. Manisa Valiliği, 2019 yılının ocak ayından itibaren uygulanmaya başlayan proje kapsamında haziran ayındaki verileri paylaştı.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulamaya geçirilen Sıfır Atık Projesi kapsamında, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından iç mekan geri dönüşüm kutu ihtiyaçlarını karşılamak üzere mavi (kağıt, plastik, cam, metal) geri dönüşüm kutuları yaptırılmış ve kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtılmıştır. Sıfır Atık Projesi uygulamasında 2020 yılı haziran ayında 254 bin 400 kilogram geri kazanılabilir atık toplandı. Toplanan bu atıklar sayesinde Manisa'da toplam 1.756 adet ağaç kurtarılmış aynı zamanda 497 bin 396 kwh enerji ve 2 bin 893 metreküp su tasarrufu sağlanmıştır." denildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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