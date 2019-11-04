Sıfır atık projesine büyükşehir belediyesinden tam destek

04.11.2019 20:00

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kent olarak sıfır atık projesine tam destek sunduklarını ve gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakmak adına çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Yüce, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen, "Güçlü Ekonomi ve Yeşil Bir Doğa İçin" teması ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen "2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi"ne katıldığını belirtti.

Sıfır atığın, ülkenin yarınlarına daha iyi bakabilmek, biyoçeşitliliği koruyabilmek için çok dikkate alınması gereken bir proje olduğuna dikkati çeken Yüce, sağlıklı bir çevrede yaşamanın herkesin hakkı olduğunu vurguladı.

Yüce, gelecek nesillere bırakılacak en büyük mirasın çevre olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Doğa üzerinde her istediğimizi tatbik edemeyiz. Doğayla iç içe büyüyen, doğal güzelliklerini koruyan bir anlayışla çalışmaya devam edeceğiz. Çok şükür şehrimizde de sıfır atık projesine destek sağlayacak pek çok çalışmaya imza attık. Büyükşehir Belediyesi olarak atık yönetimine özel önem veriyoruz. Sakarya Katı Atık Yönetimi Tesisi ile şehrimizde sıfır atık hedeflenmektedir. Tesisimiz 2020 yılında hizmete girecek. Bölgedeki en kapsamlı çevre projesi olmasından gurur duyduğumuz bir tesis. 20 hektarlık alan üzerinde inşa ediliyor. İnşa edilecek tesis ile çöpten enerji, organik gübre ve biyogaz üreteceğiz. Ülke ve şehir ekonomisine katkı sağlamanın yanı sıra Sıfır Atık projesine de güçlü bir destek sunacağız. Organik gübre ile mümbit topraklara sahip şehrimizde ürün kalitesini ve verimi arttıracağız. HES'lerle ürettiğimizin yanında SEKAY ile tükettiğimiz enerjiyi de üretmeye devam edeceğiz. 2011 yılından bu yana atık pil, elektronik atık, bitkisel atık yağ, atık motor yağı, ömrünü tamamlamış lastiklerin toplanması için çalışmalar yapıyoruz."

Kaynak: AA