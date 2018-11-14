Sıfır Atık Projesi Oyuncaklara da Hayat Verdi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan, daha yeşil, daha temiz bir dünya için, israfı önlemek, kaynakları daha verimli kullanmak, atık miktarını azaltmak ve atıkları geri kazanmak, yarınlara temiz bir dünya bırakmak için 'Sıfır Atık' projesine Aydın'ın Nazilli İlçesinden de destek geldi.

Nazilli Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Proje Okulu 5. sınıf velileri tarafından düzenlenen etkinlikte velilerin çocukları ile birlikte yaptığı ve atıklardan elde edilen oyuncaklar hem tarihe yolculuk yaptırdı hem de okulda açılan oyuncak sergisini ziyaret eden ilçedeki okul öncesi eğitim alan çocuklara mutluluk kaynağı oldu. Atıklardan elde edilen yüzlerce ilginç oyuncakla oyun oynayan ziyaretçi çocuklar telden yapılma arabaları sürdüler. Çivilerin birer futbolcu gibi tahtaya çakılmasıyla elde edilen mini futbol sahasında bozuk parayla futbol oynamanın zevkini tattılar. Bezden yapılan birçok oyuncak bebek ise küçük kızların en çok ilgisini çeken oyuncaklar oldu. Beceri ve refleks isteyen oyunlar için de hazırlanan oyuncaklar büyük beğeni kazandı.

"Hadi, sen de 'Sıfır Atık' hareketine katıl!" sloganı ile beşinci sınıf öğrencileri ve velilerinin evlerinde yaptıkları yüzlerce oyuncakların görücüye çıktığını ifade eden Nazilli Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Proje Okulu Müdürü Bünyamin Aras, "Beşinci sınıf Türkçe dersi 'Çocukluk' teması kapsamında öğrenci-veli iletişimini arttırmak, aile içinde kaliteli zaman geçirilmesine katkıda bulunmak, kültürel değerlerimizin nesilden nesile aktarımını sağlamak; öğrencilerimizin topluluk önünde sunum becerilerini geliştirmek, küçücük ekranlara hapis kalmak dışında da bir yaşamın olduğunu-olabileceğini canlı biçimde ifade edebilmek ve okul ile veli arasındaki bağı güçlendirmek amacıyla 'Oyuncak Sergisi' hazırladık. Velilerimize katkı ve emeklerinden dolayı çok teşekkür ederim" dedi.

Öğrenciler için bütüncül bir bakış açısı geliştirmeyi de amaçladıklarını ifade eden Aras, "Milli Eğitim Bakanlığınca müfredat programı hazırlanırken çocuğun günümüz teknolojisine uyum sağlaması açısından dersler arasında yatay bağlantı sağlanmasını amaçlandı. Okulumuz Türkçe öğretmeni Bünyamin Özbatur'un koordinatörlüğünde 5. Sınıflar düzeyindeki Türkçe dersinde işlenen oyuncak konusunu hayata geçirdik. Biz istedik ki çocuk kendi tasarladığı oyuncağı getirsin arkadaşlarına göstersin. Ama bu oyuncağı sergilerken mümkünse kullanmadığı malzemelerden yararlansın ve atıkları değerlendirsin. Dolayısıyla Türkçe dersinin dışında bakanlığımızın, hükümetimizin yürüttüğü sıfır atık projesine de destek olalım. Dolayısıyla miadı dolmuş, kullanılmayan malzemelerden oyuncak yapsın, hem öğrensin hem atıkları değerlendirme konusunda bir bakış açısı geliştirsin, hem de bunu projelendirerek STEM mantığıyla güncel teknolojileri, eğitimdeki güncel, uluslararası geçerli olan bakış açısına sahip olsun istedik. Bunu da ilçemizdeki diğer anaokullarımızdaki öğrencileri sergimize davet ederek geçmişte büyüklerimizin oynadığı oyuncakları, çocuklarının ellerinde hayat buldurarak geleceğe kazandırmayı hedefledik" dedi. - AYDIN