Sıfır Atık Projesi'ne destek açıklaması
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Sıfır Atık Projesi'ne destek açıklaması

Sıfır Atık Projesi'ne destek açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Sıfır atık hedefleri doğrultusunda yürürlüğe konulan düzenlemelerin plastik geri dönüşüm ürünlerinde yerli üretimi ve sanayiye zarar vermeyeceği görüşü paylaşıldı.

Sıfır atık hedefleri doğrultusunda yürürlüğe konulan düzenlemelerin plastik geri dönüşüm ürünlerinde yerli üretimi ve sanayiye zarar vermeyeceği görüşü paylaşıldı.

Türkiye Sıfır Atık Geliştirme Derneği (TÜSAD), Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sıfır atık hedefleri çerçevesinde yaptığı düzenlemeri destekledi. Dernek başkanı Ömer Özkan tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlığın standartlar ve hedefler çerçevesinde tespit ettiği ve uyguladığı politikaların yerli üretimi ve sanayiyi baltaladığı şeklinde son derece haksız ve gerçeklikle bağdaşmayan ifadelerden sektörümüzün kaçınmasını dilemekteyiz" ifadelerine yer verildi.

Özkan'ın yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Gelecekte daha temiz bir çevre için Sıfır Atık Projesi'nin 'israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesini' desteklemekteyiz.

Devletimiz bu projeye çok önem vermekte ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi için olağanüstü çaba sarf etmektedir. Bu projenin Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde yürümesi kamuoyunda ve projenin bileşenlerinden biri olan geri dönüşüm sektörü üzerinde güven ve motivasyon sağlamaktadır.

Türkiye kazançlı çıkacak

Ticaret Bakanlığının plastik geri dönüşüm ürünlerine yönelik ithalat rejiminde yaptığı değişikliklerle ilgili bazı tartırşmalar yaşanmıştır. Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı ithalat rejiminde kolaylaştırıcı bir kısım değişikliklere gitmiş, bu seferde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın sıfır atık hedefleri çerçevesinde yürürlüğe koyduğu düzenlemeler tartışma konusu yapılmaya başlanmıştır. Bu düzenlemeler orta ve uzun vadedeki hedeflerle uyumlu olup, Sıfır Atık Projesinin hedef ve yükümlülükleri, kamuoyunda yükselen çevre duyarlılığı ile son derece örtüşen, hepimizin de desteklediği tedbirlerdir. Bakanlığın standartlar ve hedefler çerçevesinde tespit ettiği ve uyguladığı politikaların yerli üretimi ve sanayiyi baltaladığı şeklinde son derece haksız ve gerçeklikle bağdaşmayan ifadelerden sektörümüzün kaçınmasını dilemekteyiz. Sıfır Atık projesinin hedefleri gerçekleştikçe başta sektör olmak üzere bundan Türkiye kazançlı çıkacaktır.

Bakanlığımız, Sıfır Atık Projesi hedefleri çerçevesinde tüm paydaşların görüşlerini alarak politikalar oluşturmaktadır. Plastik geri dönüşüm sektörünün, bugün itibariyle dile getirdiği sorunların çözümü daha fazla ithalat değil, yurt içinden daha fazla geri dönüştürülebilir ürün toplanmasını sağlamaktır. Bu konuda başta belediyeler ve sektör olmak üzere tüm paydaşlar bakanlığımızla tam bir koordinasyon içinde hareket etmek zorundadır. Bugüne kadar makul öneri ve taleplerimizin Bakanlığımızaca değerlendirildiği ve hedeflerden taviz verilmeden sektöre gerekli maddi ve manevi desteğin sağlandığını biliyoruz.

Belirttiğimiz çerçevede hükümetimizin ve bakanlığımızın, Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürüyen Sıfır Atık Projesi'ne sektör olarak desteğimizin tam olduğunu saygı ile arz ederiz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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