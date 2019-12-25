Sıfır Atık Projesi'nde tiyatrolu mesaj

25.12.2019 15:33 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:33

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 'Sıfır Atık' projesi hayata geçirilirken, sıfır atık bilincini çocuklara aşılamak için 'Doğa Kahramanları' tiyatro oyunu sahnelendi.

Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde ilkokul öğrencilerinin katıldığı etkinlikte 'Doğa Kahramanları' isimli çocuk tiyatrosu sahnelendi. İlçede eğitim gören yaklaşık 14 bin ilk öğretim öğrencisine geri dönüşüm bilinci aşılamak ve doğayı korumanın öneminin anlatılması amaçlanırken, hafta içi her gün iki seans olarak oyun sahnelenecek.

Kaynak: DHA

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan 'Sıfır Atık' projesi' seferberliğine katkı sunmak amacıyla, Darıca Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 'Doğa Kahramanları' adlı çocuk tiyatrosunun sahnelendiğini söyledi.