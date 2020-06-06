"Sıfır Atık" projesi kazandırıyor Uşak'ta "Sıfır Atık" projesi kapsamında 569 bin 913 metreküp sera gazının salınımı engellenip 25 bin 894 adet ağacın kesilmesinin önüne geçildi.

Uşak'ta "Sıfır Atık" projesi kapsamında 569 bin 913 metreküp sera gazının salınımı engellenip 25 bin 894 adet ağacın kesilmesinin önüne geçildi.

Uşak Valiliğince yapılan açıklamada 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle "Sıfır Atık" projesin çalışmalarının 2017 yılından beri aralıksız sürdüğü söylendi. Proje kapsamında 29 bin 816 kişiye 555 eğitim faaliyeti verildi. "Sıfır Atık" projesi kapsamında çalışmaların sürdüğünü aktaran Vali Funda Kocabıyık,"İsrafı önlemek, kaynakları daha verimli kullanmak, atık miktarlarını azaltmak ve geri kazanmak, yarınlara temiz bir dünya bırakmak için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşleri Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen 'Sıfır Atık' projesi kapsamında ilimizde 743 kurum, kuruluş ve işletme tarafından Sıfır Atık Yönetim Sistemi kuruldu" dedi.

"5 bin 329 litre petrol tassaruf elde edildi"

Toplanan geri dönüşümlerin tassaruf sağladığını belirten Vali Kocabıyık, "21 milyon 83 bin 341 kilogram geri dönüştürülebilir atığın kaynağında ayrı toplanması, sonucunda ise 10 milyon 70 bin 555 enerji, 42 bin 648 litre su, 5 bin 329 litre petrol tasarrufu elde edilmesi sağlanmış ve 569 bin 913 metreküp sera gazı salınımı engellenerek 25 bin 894 adet ağacın kesilmesinin önüne geçilmiştir. Bunlarla birlikte mevcutta valiliğimiz başta olmak üzere Sıfır Atık Yönetim Sistemi kuran 22 kamu kurum ve kuruluşa Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi verilmiştir" diye konuştu. - UŞAK

Kaynak: İHA