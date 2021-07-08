"Sıfır Atık Projesi" kapsamında Havza'da mobil atık getirme merkezi oluşturuldu
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"Sıfır Atık Projesi" kapsamında Havza'da mobil atık getirme merkezi oluşturuldu

'Sıfır Atık Projesi' kapsamında Havza'da mobil atık getirme merkezi oluşturuldu
Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel

"Sıfır Atık Projesi" kapsamında Havza'da iki mobil atık getirme merkezi oluşturuldu.

"Sıfır Atık Projesi" kapsamında Havza'da iki mobil atık getirme merkezi oluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan "Sıfır Atık Projesi" çalışmaları kapsamında Havza Belediyesi tarafından Kevser Parkı ile Mehmetçik Meydanı'nda mobil atık getirme merkezi oluşturuldu.

Mobil atık getirme merkezlerini inceleyen Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt'tan çalışmaları hakkında bilgi alarak, parkta bulunan çocuklarla sohbet etti.

Çocuklarla mobil atık getirme merkezine kağıt atan Özdemir, israfın önlenmesi, doğal ve kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi için bu tür çalışmaları önemsediklerini söyledi.

Mobil atık getirme merkezlerinin sayısını artıracaklarını anlatan Özdemir, "Çalışmalarımızın bir sonraki adımında belirleyeceğimiz pilot bir mahalleye geri dönüşüm konteynerlerini yerleştirilerek atıklarını kaynaklarında ayrıştırılması için çalışma başlatacağız. Zaman içinde bu çalışmalarımızı ilçe geneli yaymayı hedeflemekteyiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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