SIFIR ATIK PROJESİ İLE SOKAK HAYVANLARI İÇİN MAMA ÜRETİMİ YAPILDI
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SIFIR ATIK PROJESİ İLE SOKAK HAYVANLARI İÇİN MAMA ÜRETİMİ YAPILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

OSMANİYE'de marketlerden alınan tüketim tarihleri geçmiş et ve et ürünleri ile unlu mamuller 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında, yaş mamaya dönüştürülerek sokak hayvanlarına dağıtılıyor.

OSMANİYE'de marketlerden alınan tüketim tarihleri geçmiş et ve et ürünleri ile unlu mamuller 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında, yaş mamaya dönüştürülerek sokak hayvanlarına dağıtılıyor.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala, yaklaşık bir yıldır üzerinde çalışıp makine parkuru tamamlanan proje ile evsel atıklarla beslenmeye alışmış olan sokak canlarının diyet sistemini değiştirmeden onları beslemeyi amaçladıklarını kaydetti. Laçinbala, 'Raf ömrü geçmiş et ve et ürünlerini kazanda haşlıyoruz. Bu işlemde kullanmak için elektrikli triportomuzla besleme ve tedavi gezilerinde devamlı etrafa bakarak yapabileceğimiz doğal ürünleri gözlemliyoruz. 3 ay önce rüzgarlı bir günde bir palmiye ağacının bir çok yaprağını döküldüğü fark etmiştik ve bu projemizde kullanmak için uygun bir alanda istifledik. Makine parkurumuzu henüz tamamladığımız için projemizi yeni hayata geçirebildik. Et haşlamayı parçalama makinesinden geçirdiğimiz unlu mamullerle karıştırmak amacıyla 120 litrelik bir betoniyer aldık. Betoniyerde yaklaşık 5 dakika karışan ürünler çok besleyici bir hamura dönüşüyor" dedi.

'SOKAK CANLARININ DİYET SİSTEMİNE UYGUN'

Oluşturulan karışımın sokaktaki hayvanların yanı sıra HAYTAP Tedavi Merkezi'nde tedavisi devam eden canlara da vererek besleme yaptıklarını belirten Ali Laçinbala, "Tedavi süreçlerinde fark ettik ki sokak hayvanlarının evsel ürünleri tükettiğinden dolayı konserve, yaş mama veya kuru mamayı pek tüketmeyip güçten düştüklerini gördük. Bu karışım tam da onların diyet sistemine uyuyor" diye konuştu.

İlk etapta elde edilen yaklaşık 10 kiloluk karışım, Katı Atık Bertaraf Tesisi ve Kent Merkezi'ndeki birçok noktaya, sokak hayvanlarının beslenmesi için bırakıldı.

SIFIR ATIK PROJESİ İLE SOKAK HAYVANLARI İÇİN MAMA ÜRETİMİ YAPILDI
SIFIR ATIK PROJESİ İLE SOKAK HAYVANLARI İÇİN MAMA ÜRETİMİ YAPILDI
SIFIR ATIK PROJESİ İLE SOKAK HAYVANLARI İÇİN MAMA ÜRETİMİ YAPILDI
SIFIR ATIK PROJESİ İLE SOKAK HAYVANLARI İÇİN MAMA ÜRETİMİ YAPILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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