Sıfır Atık Projesi ile Manisa'da 2021 Yılı Temmuz Ayında 6.136 Adet Ağacın Kesilmesi Önlenirken, 10.106 m³ de Su Tasarrufu Sağlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sıfır Atık Projesi ile Manisa'da 2021 Yılı Temmuz Ayında 6.136 Adet Ağacın Kesilmesi Önlenirken, 10.106 m³ de Su Tasarrufu Sağlandı

Sıfır Atık Projesi ile Manisa'da 2021 Yılı Temmuz Ayında 6.136 Adet Ağacın Kesilmesi Önlenirken, 10.106 m³ de Su Tasarrufu Sağlandı
Habermetre - Haberler | Toplum

Manisa'da Sıfır Atık Projesi ile 2021 yılı Temmuz ayında 6. 136 ağacın kesilmesi önlendi.

Manisa'da Sıfır Atık Projesi ile 2021 yılı Temmuz ayında 6. 136 ağacın kesilmesi önlendi.

İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve çevreyi koruma bilincinin oluşturulması amacıyla başlanılan Sıfır Atık Projesiyle çevre korunurken ekonomiye de büyük katkı sağlanıyor.

Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulamaya geçirilen Sıfır Atık Projesi kapsamında, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından iç mekan geri dönüşüm kutu ihtiyaçlarını karşılamak üzere mavi (kağıt, plastik, cam, metal) geri dönüşüm kutuları yaptırılmış ve kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtılmıştır.

Sıfır Atık Projesi uygulamasında 2021 yılı Temmuz ayında 458. 530 kg geri kazanılabilir atık toplandı. Toplanan bu atıklar sayesinde Manisa'da toplam 6. 136 adet ağaç kurtarılmış aynı zamanda 1. 803. 406 kwh enerji ve 10. 106 m³ su tasarrufu sağlanmıştır.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Bülent Turan Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yusuf Güney Demet Akalın Aleyna Tilki Berdan Mardini
Spor Muslera Mesut Özil Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sıfır Atık Projesi ile Manisa'da 2021 Yılı Temmuz Ayında 6.136 Adet Ağacın Kesilmesi Önlenirken, 10.106 m³ de Su Tasarrufu Sağlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 20:29:48. #1.15#

title