Sıfır Atık Projesi ile Manisa'da 2021 Yılı Temmuz Ayında 6.136 Adet Ağacın Kesilmesi Önlenirken, 10.106 m³ de Su Tasarrufu Sağlandı

Manisa'da Sıfır Atık Projesi ile 2021 yılı Temmuz ayında 6. 136 ağacın kesilmesi önlendi.

Manisa'da Sıfır Atık Projesi ile 2021 yılı Temmuz ayında 6. 136 ağacın kesilmesi önlendi.

İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve çevreyi koruma bilincinin oluşturulması amacıyla başlanılan Sıfır Atık Projesiyle çevre korunurken ekonomiye de büyük katkı sağlanıyor.

Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulamaya geçirilen Sıfır Atık Projesi kapsamında, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından iç mekan geri dönüşüm kutu ihtiyaçlarını karşılamak üzere mavi (kağıt, plastik, cam, metal) geri dönüşüm kutuları yaptırılmış ve kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtılmıştır.

Sıfır Atık Projesi uygulamasında 2021 yılı Temmuz ayında 458. 530 kg geri kazanılabilir atık toplandı. Toplanan bu atıklar sayesinde Manisa'da toplam 6. 136 adet ağaç kurtarılmış aynı zamanda 1. 803. 406 kwh enerji ve 10. 106 m³ su tasarrufu sağlanmıştır.

Kaynak: Habermetre