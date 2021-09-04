"Sıfır Atık Projesi" ile 15 ton atık ekonomiye kazandırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Sıfır Atık Projesi" ile 15 ton atık ekonomiye kazandırıldı

'Sıfır Atık Projesi' ile 15 ton atık ekonomiye kazandırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kütahya'nın Simav Kaymakamlığı tarafından "Sıfır Atık" projesi kapsamında 15 ton atık toplatılarak hazineye 47 bin 944 TL. kazandırıldı.

Kütahya'nın Simav Kaymakamlığı tarafından "Sıfır Atık" projesi kapsamında 15 ton atık toplatılarak hazineye 47 bin 944 TL. kazandırıldı.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca başlatılan "Sıfır Atık" projesiyle, ilçe genelindeki atıkları kontrol altına aldıklarını belirtti.

Kaymakam Halim, "Uygulanmaya başlanan ve yaygınlaşan 'Sıfır Atık' projesi, hem çevre duyarlılığı hem de insanlığın geleceği adına bir görevdir. Hükümet konağında 30 adet sıfır atık kovası dağıttık. Kurumlarımızdan 10 ton kağıt, 4 ton plastik ve 1 ton metal olmak üzere 15 ton değerlendirilebilir atık toplanarak geri dönüşüme gönderildi. Hazineye 47 bin 944 TL gelir sağlandı. 12.07.2019 tarih ve 30829 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 'Sıfır Atık' yönetmeliği kapsamında, Simav Kaymakamlığı olarak "Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ni kurduk. 'TS/43/B1/2/72 belge numaralı Sıfır Atık Belgesi' kazandık dedi. - KÜTAHYA

'Sıfır Atık Projesi' ile 15 ton atık ekonomiye kazandırıldı
'Sıfır Atık Projesi' ile 15 ton atık ekonomiye kazandırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Antalya'daki caretta caretta ölümleri için iki otele 482 bin TL ceza kesildi
Antalya'daki caretta caretta ölümleri için iki otele 482 bin TL ceza kesildi
İstanbul'un 5 ilçesinde ekmek fiyatının 2 TL'den 2.5 TL'ye yükselmesi tartışma yarattı
İstanbul'un 5 ilçesinde ekmek fiyatının 2 TL'den 2.5 TL'ye yükselmesi tartışma yarattı
Gelen su faturasını gören mahalleli isyan etti: Evimizde hamam çalıştırmıyoruz
Gelen su faturasını gören mahalleli isyan etti: Evimizde hamam çalıştırmıyoruz

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Meral Akşener Devlet Bahçeli Aliya İzzetbegoviç Adil Karaismailoğlu
Magazin Hazal Kaya Münir Özkul Defne Samyeli Didem Arslan Yılmaz
Spor Marcao Ali Öztürk Şenol Güneş Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
"Sıfır Atık Projesi" ile 15 ton atık ekonomiye kazandırıldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 10:41:02. #1.16#

title