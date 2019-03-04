Bolu Valisi Ahmet Ümit'in eşi Şengül Ümit'in himayesinde, "Geri dönüşüm ile sıfır atık, çevreye değer kattık" projesi kapsamında ev hanımlarının atık ürünlerden yaptığı süs eşyaları sergisi açıldı.

Çeşitli alanlarda açılan 23 kursta 450 kadın kursiyere, evlerindeki ve çevrelerindeki kağıt, cam, ahşap ve plastik atıkları ile yeni ürünler yapmak ve geri dönüşüm sağlamak adına eğitim verildi.

Geri dönüşümden elde edilen eşyalar, süs eşyaları ve sanata dönüşen tasarımlar, 23 usta öğretici ve kursiyerler eşliğinde Bolu Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi'nde hazırlanan sergiyle vatandaşların beğenisine sunuldu.

Serginin açılışında konuşan Vali Ümit, her geçen gün dünya nüfusunun artması, teknolojinin gelişmesi, tüketim çılgınlığının zirve yapması gibi sebeplerle dünyanın giderek doğal özelliklerini kaybettiğini söyledi.

Yaşam için tehlike çanlarının çaldığına dikkati çeken Ümit, "Son yıllarda dünyada yaşanan iklim değişiklikleri, sıcaklıkların artması, buzulların erimesi, bitki örtülerinin değişmesi, fırtınalar, hortumlar gibi felaketler bir yandan dünya ülkelerini birlikte tedbirler almaya zorlarken diğer yandan ülkeler kendi ulusal tedbirlerini de geliştirmeye çalışmaktadırlar." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan "Sıfır atık projesi" kapsamında Bolu'da da birçok çalışmanın yapıldığını anlatan Ümit, "Bu konuda belediyemiz de uzunca bir süredir gerekli çalışmaları yapmış ve yine yapmaya da devam edecektir. İlimiz genelinde 180 kurum halen bu projeye dahil olmuş ve uygulamanın içerisinde bulunmaktadır." diye konuştu.

Vali Ümit'in konuşmasının ardından açılışı yapılan sergiyi gezen daire amirleri ve vatandaşlar, geri dönüşüm ürünleri hakkında kursiyerlerden bilgi aldı.

Kaynak: AA