Sıfır Atık nedir? Sıfır Atık kuralları nelerdir?
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Sıfır Atık nedir? Sıfır Atık kuralları nelerdir?

Sıfır Atık uygulaması hakkında vatandaşlar detayları araştırıyor. Peki, Sıfır Atık kuralları nelerdir?Sıfır Atık nedir? İşte, detaylar!

Sıfır Atık nedir? Sıfır Atık kuralları nelerdir?
17.09.2020 00:49 | Son Güncelleme: 17.09.2020 00:54

Çevreye ev doğaya olan farkındalığı artırmak amacıyla geliştirilen Sıfır Atık uygulaması hayatın pek çok alanında israfı engelleyerek, geri dönüşüm sürecine hız kazandırıyor. Peki, Sıfır Atık nedir? Sıfır Atık kuralları nelerdir?

SIFIR ATIK HAKKINDA

Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım süreci içinde değerlendirilmeden bertarafı hem maddesel hem de enerji olarak ciddi kaynak kayıpları yaşanmasına neden olmaktadır. Dünya üzerindeki nüfus ve yaşam standartları artarken tüketimde de kaçınılmaz şekilde bir artış yaşanmakta ve bu durum doğal kaynaklarımız üzerindeki baskıyı artırarak dünyanın dengesini bozmakta, sınırlı kaynaklarımız artan ihtiyaçlara yetişememektedir. Bu durum göz önüne alındığında, doğal kaynakların verimli kullanılmasının önemi daha da ortaya çıkmaktadır. Bu nedenledir ki son yıllarda tüm dünyada sıfır atık uygulama çalışmaları hem bireysel hem kurumsal hem de belediye genelinde yaygınlaşmaktadır.

Sıfır Atık nedir? Sıfır Atık kuralları nelerdir?
  • Sıfır atık yaklaşımının esas alınması ile sağlanacak avantajlar;
  • Verimliliğin artması,
  • Temiz ortam kaynaklı olarak performansın artması,
  • İsrafın önüne geçildiğinden maliyetlerin azaltılması,
  • Çevresel risklerin azalmasının sağlanması,
  • Çevre koruma bilincinin kurum bünyesinde gelişmesine katkı sağlandığından çalışanların "duyarlı tüketici" duygusuna sahip olmasının sağlanması,
  • Ulusal ve uluslararası pazarlarda kurumun "Çevreci" sıfatına sahip olmasının sağlanması, bu sayede saygınlığının arttırılmasıdır.

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