Sıfır Atık Nedir? Evde Nasıl Uygulanır?

Küresel ısınma, çevreyi tehdit eden sanayileşme ve yapılanma geleceğimiz için birtakım önlemler almamızı elzem hale getirmiştir. Hem kurumsal düzeyde hem de bireysel olarak evimizde alacağımız basit birkaç önlemle gelecek kuşaklara çok daha temiz bir dünya bırakmamız mümkün.

Sıfır atık nedir?





Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da desteklenen Sıfır Atık projesinin temel amacı; kaynakların verimli kullanılması, atık oluşumunun olabildiğince engellenmesi ya da minimuma düşürülmesi, israfın önüne geçilmesi, oluşan atıkların kaynaklarına göre ayrı ayrı toplanması ve bu atıkların geri dönüşüm ile enerji kaynağı haline getirilmesi ve dolayısıyla çevreye zarar verecek bir durumun engellenmesidir. Özetle sıfır atık, evimizden çıkardığımız çöpün büyük oranda azaltılmasıdır.

Meydana gelen atıkların geri dönüşüm sürecine girmeden yok edilmesi, doğal kaynakların olması gerekenden hızlı bir şekilde tüketilmesine ve gelecek yıllara yönelik ciddi çevre ve kaynak sorunlarının ortaya çıkmasına işaret ediyor. Bu sebeple var olan doğal kaynakların verimli ve planlı bir şekilde kullanılması ve oluşan atıkların geri kazandırılarak üretime tekrar dahil olması büyük önem taşıyor. Gelecek nesillere daha temiz ve kaynakların israf edilmediği bir gelecek bırakmak için bireysel bazda davranış haline getirilecek birkaç önlem de son yıllarda dünya çağında yaygınlaşıyor.

Sıfır atık avantajları ve kazandırdıkları





Sıfır atık projesinin hayata geçirilmesiyle;

-Verimliliğin artması,

-Geri dönüşüm sayesinde üretim maliyetlerinin azalması,

-Doğal kaynakların tükenmesi sorununun önüne geçilmesi,

-Çevre koruma bilincinin oluşturulması, gelecek kuşaklara aktarılması ve rutin bir davranış haline gelmesi,

-Hava kirliliğinin belirli bir düzeyde önüne geçilmesi gibi pek çok kazanımın gerçekleşmesi bekleniyor.

Sıfır atık evde nasıl uygulanır?





Sıfır atık projesini bir yaşam biçimi olarak benimseyip bu bilinci geliştirmek için evimizde ve genel olarak günlük yaşantımızda uygulayacağımız birtakım davranış kalıpları mevcut. Bunların en başta geleni ise tek kullanımlık (plastik/karton kağıt, tabak, çatal-bıçak vb.) ürünlerin kullanımından kaçınmak. Örnek vermek gerekirse; dışarıda kahve veya çay içmek istediğinizde evinizden kendi termosunuzu götürürseniz plastik veya karton bardak kullanmadığınız için atık oluşumunu önleyebilirsiniz.

Alışverişe gittiğiniz zaman marketlerdeki plastik torbaları kullanmak yerine dönüşümlü olarak sürekli kullanabileceğiniz file ya da bez çantaları tercih edebilirsiniz.

Kişisel bakım ve hijyen konusunda ise kağıt peçete ve mendil yerine bez kullanarak da atık oluşumunun önüne geçebilirsiniz. Şampuan, deodorant, deterjan gibi bakım ve temizlik ürünlerini evde doğal malzemelerle kendiniz yapabilirsiniz.

Faturalar, kredi kartı ekstreleri gibi kağıt israfı materyalleri mail yoluyla alabilir, defter, kalem gibi kırtasiye ürünlerinde ise geri dönüştürülmüş materyallerden üretilenleri tercih edebilirsiniz. Bütün bu küçük önlemlerle doğayı korumak ve sıfır atık sağlamak için bir adım atabilirsiniz.



