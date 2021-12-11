"Sıfır Atık Mavi" projesiyle denizlerden 2 yılda 11 ton atık toplandı

ANTALYA (AA) - DenizTemiz Derneği (TURMEPA) Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, iki yıl önce başlayan "Sıfır Atık Mavi" projesi kapsamında 78 bin öğrenciye eğitim verdiklerini, 6 atık filosuyla 11 ton atığı denizlerden uzaklaştırdıklarını belirtti.

Antalya Belek Turizm Merkezinde düzenlenen, Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi'nin 22. Taraflar Konferansı'nda (COP22) "Sıfır Atık Mavi" projesi ve uygulamalarına ilişkin bilgi veren Dernek Başkanı Şadan Kaptanoğlu, çalışmalarını AA muhabirine anlattı.

Kaptanoğlu, çevre derneği olan TURMEPA'nın kuruluşundan bugüne geçen 27 yıl içerisinde 8,5 milyon öğrenciye ulaştıklarını, Ege ve Akdeniz'de dünyada tek olan 6 atık filosuyla kirliliği azaltmak için çalıştıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde ve himayelerinde başlayan "Sıfır Atık" projesinin izinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle temiz bir çevre için mücadele verdiklerini belirten Kaptanoğlu, "Çalışmalarımız kapsamında, 27 yılda 44 milyon litre kadar sıvı atığın denizlere gitmesini önledik." dedi.

Sıfır Atık projesini "sessiz devrim" olarak niteleyen Kaptanoğlu, iklim krizinin çözülmesi, çocuklara güzel bir dünya bırakılması için hayat tarzının değişmesi gerektiğini ifade etti.

Kaptanoğlu, denizlerin çevre çalışmalarında çok önemsendiğini ancak diğer çalışmaların gerisinde kaldığını dile getirerek çevre çalışmalarının bütünsel ele alınması gerektiğini vurguladı.

"Denizlerin ana oksijen kaynağı olduğunu unutuyoruz"

Şadan Kaptanoğlu, "Ormanlarımız yandığı zaman 'ciğerlerimiz yanıyor.' Allah göstermesin, ormanlarımız çok değerli ama denizler her gün yanıyor. Biz bunu göremiyoruz. Denizlerin ana oksijen kaynağı olduğunu unutuyoruz. Sıfır Atık'tan yola çıktık Sıfır Atık Mavi'yi özel olarak denizlerimize uyarladık. 2019'dan beri 78 bin öğrenciye eğitim verdik. 6 bin 500'ü aşkın eğitmen yetiştirdik." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgını sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı desteğiyle EBA platformundan Sıfır Atık Mavi projesi için film yaptıklarını ve bu filmin 538 bin kez izlendiğini aktaran Kaptanoğlu, şunları kaydetti:

"Bizim her yaştan öğrencimiz var. İnsanın artık kirletmemesi gerekiyor. Bizim alıştığımız hayat şeklinden çıkmamız gerekiyor. Bir şeyi alacaksak ve atacaksak 3 kere düşünmemiz, ayrıştırmamız ve sürdürülebilir bir hayat modeline geçmemiz gerekiyor. Sıfır Atık Mavi şu anda kitlesel bir çaba haline dönüştü. Denizin sınırı yok. Üç tarafımız denizlerle çevrili. Bize hep en iyi davranan, bize hep iyilik gösteren tek komşumuz denizlerdir. Biz dünyanın sahibi gibi geziyoruz ama doğanın var olmak için bize ihtiyacı yok ama biz var olmak istiyorsak doğaya ihtiyacımız var."

"İklim krizden kurtulmak için bilinçli bir hayat tarzına yelken açmak zorundayız"

Kaptanoğlu, Sıfır Atık Mavi projesi kapsamında yurt dışında çevre sivil toplum kuruluşları ile çalıştıklarını, onlara projelerini anlattıklarını, bazen güç birliği oluşturduklarını söyledi.

Kovid-19'un insanların ve ülkelerin, çevrenin değerini anlaması bakımından önemli bir süreç olduğunu ifade eden Kaptanoğlu, "İklim krizden kurtulmak ve temiz bir deniz istiyorsak, bilinçli bir hayat tarzına yelken açmak zorundayız." dedi.

Şadan Kaptanoğlu, sponsorluklarla çalışmalara devam ettiklerini, farkındalık yaratmak için İstanbul boğazına deniz süpürgesini getiren ilk derneğin TURMEPA olduğunu, şimdi Boğaz'da pek çok deniz süpürgesinin çalışmasına öncü olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Kaptanoğlu, "3 deniz süpürgemiz var. İki tanesi İstanbul Boğazı'nda biri Van Gölü'nde çalışıyor. İç denizlerimizi de korumak zorundayız. Denizlerimizin kıymetini bilmeliyiz." diye konuştu.